Ile należy się za spóźnienie?

Odszkodowanie przysługuje pasażerom, którzy dotarli do miejsca docelowego minimum trzy godziny po planowanym czasie. Przewoźnik jest zwolniony z wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Wysokość odszkodowania za opóźnienie jest uzależniona od długości lotu. Do 1500 km jest to kwota 250 euro, od 1500 do 3500 km – 400 euro, a powyżej – 600 euro.