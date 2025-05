Modernizacja Lotniska Chopina

Pod koniec marca rada nadzorcza Polskich Portów Lotniczych (PPL) powołała Łukasza Chaberskiego na prezesa spółki, który zastąpił odwołanego w lutym br. Andrzej Ilkowa. Oprócz Chaberskiego w zarządzie PPL zasiadają: Marcin Danił odpowiedzialny za kwestie finansowo-handlowe i Adam Sanocki ds. strategii i marketingu.

"Nowy zarząd przygotowuje dokumenty do tego, żeby rozpisać przetarg na projekt i wykonanie modernizacji Lotniska Chopina" - powiedział wiceminister infrastruktury.

Jak mówił, w ramach modernizacji powstanie więcej gejtów w strefie Non Schengen. Dobudowany będzie tzw. pirs południowy, zwiększający liczbę stanowisk w strefie Schengen. Prace te będą robione możliwie niskokosztowo, jako że chodzi tu o zapewnienie obsługi rosnącej liczby pasażerów do momentu uruchomienia lotniska w Baranowie. A zatem nie możemy inwestować dużych pieniędzy, które nam się później nie zwrócą. Ale z drugiej strony nie możemy też sobie pozwolić na utratę tego ruchu" - powiedział Lasek.

Rosnący ruch na Lotnisku Chopina

Jak dodał, w 2025 r. ruch na Lotnisku Chopina będzie rósł. "Widzimy to po wynikach za I kwartał, gdzie o 12 proc. wzrosła liczba pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r." - powiedział. Podkreślił, że zgodnie z prognozami także w okresie letnim należy spodziewać się wzrostu ruchu pasażerskiego na stołecznym lotnisku. "Musimy być na to gotowi, nie możemy pozwolić, żeby ci pasażerowie korzystali z innych lotnisk, bo jak zaczną korzystać z innych lotnisk, to już część z tych pasażerów do nas nie wróci" - zauważył.

Kiedy inwestycja zostanie oddana do użytku?

Przypomniał, że Polskie Porty Lotnicze planują rozpoczęcie prac budowalnych w 2026 r., a całkowite oddanie inwestycji do użytku - na sezon letni 2029 r. Po rozbudowie przepustowość portu ma wynosić ok. 30 mln podróżnych rocznie. "Harmonogram jest bardzo ambitny, ale w tej chwili niezagrożony" - ocenił Lasek.

Pod koniec ubiegłego roku PPL zaprezentowało harmonogram modernizacji Lotniska Chopina. Jak podano wówczas, koszt modernizacji oszacowany został na 1,6 mld zł, w tym 40 proc. z rezerwy finansowej. Prace projektowe miały potrwać do 2026 r., prace budowlane zaplanowano na lata 2026–2028, natomiast otwarcie zmodernizowanej infrastruktury planowane jest na 2029.

Jak podano wówczas, w ramach modernizacji z 62 do 83 wzrośnie liczba stanowisk postojowych dla samolotów wąskokadłubowych jak Boeing 737 czy Airbus A320, a z 15 do 24 liczba stanowisk dla samolotów szerokokadłubowych, jak Boeing 787 Dreamliner. Całkowita powierzchnia terminala pasażerskiego ma wzrosnąć o 15 proc.

Polskie Porty Lotnicze

Polskie Porty Lotnicze powstały w wyniku przekształcenia 1 kwietnia 2023 r. Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" w jednoosobową spółkę akcyjną, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W dniu przekształcenia jedynym akcjonariuszem spółki był Skarb Państwa. We wrześniu 2023 r. Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego wniósł akcje nowej spółki Polskie Porty Lotnicze SA do spółki celowej Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Jedynym akcjonariuszem PPL SA jest obecnie CPK. Nadzór właścicielski nad spółką Centralny Port Komunikacyjny sprawuje pełnomocnik rządu ds. CPK.

W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie – największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Ma udziały lub akcje 16 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi.

Lotnisko Chopina w Warszawie w ub.r. obsłużyło rekordowo 21,3 mln pasażerów. Stołeczny port jest bazą dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Latają stąd m.in. Lufthansa, British Airways, KLM, Emirates, Wizz Air.

Polskie Porty Lotnicze podlegają rygorom prawnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO). (PAP)