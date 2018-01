Wiceprezes GUS Grażyna Marciniak przedstawiła w środę na komisji polityki senioralnej raport pt. "Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej".

Marciniak zwróciła uwagę, że w badaniu wzięło udział ok. 37 tys. gospodarstw domowych. "W 2016 r. w Polsce było 13,5 mln gospodarstw domowych, z czego 35 proc. stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów" - podkreśliła.

GUS podkreślił, że w 2016 r. w stosunku do 2015 r. dochód na osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wzrósł o 4,6 proc. W badaniu zaznaczono, że gospodarstwa emerytów i rencistów są niejednorodne pod względem wysokości dochodów. Zwrócono uwagę, że w gospodarstwach domowych emerytów przeciętny dochód na osobę to 1569 zł, w gospodarstwach rencistów - to 1164 zł.

Z raportu wynika, że w 2016 r. gospodarstwach domowych emerytów i rencistów główne źródło dochodów to świadczenia z ubezpieczeń społecznych (83 proc.) Z kolei dochody z pracy stanowiły 9,8 proc.

GUS podał, że w 2016 r. przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów na osobę wyniosły 1227 zł (wzrost o 4,3 proc. w porównaniu do 2015 r.). Najwięcej środków w takich gospodarstwach wydano na żywność, napoje bezalkoholowe. Dużą część budżetu pochłaniają także wydatki związane z użytkowaniem mieszkania lub domu i nośniki energii. 8,3 proc. wydatków w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów stanowiło zdrowie.

Z danych GUS wynika, że 4 proc. gospodarstw domowych emerytów i rencistów żyła w skrajnym ubóstwie. W badaniu podkreślono, że ubóstwem są zagrożone częściej osoby poniżej 60. r.ż.

W raporcie zwrócono uwagę, że w 2016 r. nastąpiła niewielka poprawa wyposażenia gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Odnotowano np., że częściej posiadają oni o zmywarkę do naczyń, telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny, komputer z dostępem do internetu. "Nieznaczna poprawa wystąpiła również w przypadku przedmiotów trwałego użytkowania, jak: samochód osobowy, pralka automatyczna" - wyliczono. W badaniu podkreślono, że jedynie w przypadku odbiorników TV kineskopowych i odkurzaczy elektrycznych gospodarstwa emerytów i rencistów były nieco lepiej wyposażone niż pozostałe gospodarstwa.

58 proc. gospodarstw domowych emerytów i rencistów określiła swoją sytuację materialną jako przeciętną, jako bardzo dobrą lub raczej dobrą - 34 proc, jako złą lub raczej złą - 18 proc. Z badania wynika, ze 55 proc. gospodarstw emerytów i rencistów stwierdziło, że posiadane środki finansowe starczają im na co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy. Gospodarstwa, które deklarowały, że posiadane środki starczały na wiele bez specjalnego oszczędzania to 9,1 proc. Odpowiedzi, że nie starcza im nawet na podstawowe potrzeby udzieliło 2,3 proc. gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

GUS zwrócił uwagę, że sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r. poprawiła się w stosunku do 2015 r. "Wzrósł poziom realnego dochodu rozporządzalnego i realnych wydatków. Udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe oraz na towary nieżywnościowe i usługi: odzież, obuwie, rekreacja i kultura utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego" - napisano.

>>> Czytaj też: Nauczyciel zrobi zastrzyk i poda leki? Resort zdrowia ma nowy pomysł