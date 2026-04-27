Szczecin może zyskać nową produkcję. PKP Cargo ma plan z Koreańczykami

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 15:14
PKP Cargo podpisało list intencyjny z koreańską spółką Shung Shin Rolling Stock Technology (SSRST) dotyczący współpracy przy projekcie taboru dla logistyki obronnej w Polsce, z możliwą produkcją w Szczecinie - poinformowała w poniedziałek spółka w raporcie giełdowym.

Montaż i produkcja wagonów kolejowych w Polsce

Jak podała spółka, projekt ma opierać się na zasobach PKP Cargo, w tym nieruchomościach i potencjale kadrowym, przy wykorzystaniu know-how koreańskiego partnera. Potencjalną lokalizacją realizacji przedsięwzięcia jest teren należący do spółki w obrębie węzła kolejowego PKP Szczecin Port Centralny.

PKP Cargo wskazało, że współpraca może obejmować montaż i produkcję wagonów kolejowych w Polsce we współpracy z partnerem zagranicznym, wpisując się w rozwój krajowych zdolności przemysłowych w obszarze logistyki obronnej.

Powstanie spółka celowa z siedzibą w Polsce?

Strony dopuszczają możliwość utworzenia spółki celowej z siedzibą w Polsce, która odpowiadałaby za realizację projektu. Zadeklarowały też współpracę przy pozyskaniu finansowania, w tym z udziałem Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, agencji kredytów eksportowych oraz Korea Eximbank The Export - Import Bank of Korea.

Szczegółowe warunki dotyczące ewentualnej spółki celowej, modelu finansowania i realizacji projektu mają zostać określone w odrębnych umowach inwestycyjnych i finansowych.

Negocjacje dopiero ruszyły

Podpisane porozumienie ma charakter niewiążący i będzie obowiązywać przez 12 miesięcy. W tym czasie strony mają prowadzić negocjacje dotyczące zawarcia szczegółowych umów współpracy.

Według spółki projekt może stanowić element dywersyfikacji działalności PKP Cargo oraz wpisywać się w rozwój segmentu transportu i logistyki związanej z bezpieczeństwem i obronnością.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 9,88 proc., a pozostali akcjonariusze – 57,11 proc. Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy spadł po styczniu do 26,75 proc. całego rynku.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
