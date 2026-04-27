Kolejne miasto uruchamia urzędomat. Działa całą dobę, można w nim odebrać dokumenty

Na początku kwietnia podobne urządzenie stanęło już przy budynku starostwa w Bielsku-Białej. Teraz także mieszkańcy Białegostoku będą mogli odebrać dowód rejestracyjny pojazdu bez konieczności pojawiania się w wydziale komunikacji w godzinach pracy urzędu.

Odbiór dowodu rejestracyjnego bez kolejki

Dowód rejestracyjny auta czy trzecią tablicę rejestracyjną można odebrać w działającym całodobowo urzędomacie, który stanął przy urzędzie miejskim w Białymstoku. Miasto podkreśla, że ma być to ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcą odebrać dokumenty po godzinach pracy urzędu. Urzędomat zamontowano przy urzędzie przy ul. Słonimskiej 1.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z urzędomatu, jest czynny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu

- powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.

Uściślił, że mieszkańcy mogą w nim odebrać dowody rejestracyjne, wtórniki dowodów rejestracyjnych bądź trzecią tablicę rejestracyjną np. do przyczepek.

Skrytkę z dokumentem otworzy wyłącznie uprawniona osoba

Klim podkreślił, że ma nadzieję, iż ta forma odbioru się przyjmie, ma być ułatwieniem dla mieszkańców, którzy chcą odebrać dokumenty poza standardowymi godzinami pracy urzędu. Dodał, że odbiór z urzędomatu jest bezpieczny, a skrytkę może otworzyć tylko osoba, która jest uprawniona.

Z urzędomatu mogą skorzystać mieszkańcy, którzy podczas składania wniosku w urzędzie o rejestrację pojazdu lub wymianę dokumentu zadeklarują na piśmie chęć skorzystania z takiego rozwiązania

- mówi dyrektorka departamentu obsługi mieszkańców w urzędzie miejskim w Białymstoku Dorota Polkowska.

Kiedy dowód rejestracyjny będzie gotowy, mieszkaniec otrzyma na telefon komórkowy SMS z kodem odbioru ważnym 48 godzin, który trzeba wpisać, by otworzyć skrytkę. Polkowska zastrzegła, że odbierający musi też złożyć pisemny podpis potwierdzający odbiór dokumentów i dopiero wtedy skrytka się otworzy. Godziną odebrania dokumentu jest godzina otwarcia skrytki.

Ważne Jeśli dokument nie zostanie odebrany w 48 godzin, wróci do urzędu i będzie można go odebrać w okienku.

Polkowska powiedziała, że są pierwsze osoby, które złożyły wnioski o odbiór dokumentów w urzędomacie, ale jeszcze nikt ich w ten sposób nie odebrał.

Urzędomat także dla osób z niepełnosprawnościami

Miasto w przyszłości chciałoby włączyć kolejne dokumenty, które można byłoby odbierać z urzędomatu - mogłoby to być np. prawo jazdy. Polkowska dopytywana, czy byłaby możliwość odbioru w ten sposób dowodów osobistych - zaprzeczyła.

Urzędomat dostosowany jest osób z niepełnosprawnościami. Został zakupiony przez miasto, koszt - jak podano - to 160 tys. zł.