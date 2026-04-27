Kolejne miasto uruchamia urzędomat. Działa całą dobę, można w nim odebrać dokumenty

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 15:52
Dowód rejestracyjny do odbioru w urzędomacie
Dowód rejestracyjny do odbioru w urzędomacie/Shutterstock
Tym razem stolica Podlasia wprowadza bezobsługowe rozwiązanie. Urzędomat ma umożliwić mieszkańcom załatwienie sprawy poza godzinami pracy urzędu. Pozwoli na odebranie dowodu rejestracyjnego pojazdu czy tablicy rejestracyjnej.

Na początku kwietnia podobne urządzenie stanęło już przy budynku starostwa w Bielsku-Białej. Teraz także mieszkańcy Białegostoku będą mogli odebrać dowód rejestracyjny pojazdu bez konieczności pojawiania się w wydziale komunikacji w godzinach pracy urzędu.

Mieszkańcy odbiorą dowody rejestracyjne w urzędomacie. Nowe rozwiązanie już działa
Mieszkańcy odbiorą dowody rejestracyjne w urzędomacie. Nowe rozwiązanie już działa

Odbiór dowodu rejestracyjnego bez kolejki

Dowód rejestracyjny auta czy trzecią tablicę rejestracyjną można odebrać w działającym całodobowo urzędomacie, który stanął przy urzędzie miejskim w Białymstoku. Miasto podkreśla, że ma być to ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcą odebrać dokumenty po godzinach pracy urzędu. Urzędomat zamontowano przy urzędzie przy ul. Słonimskiej 1.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z urzędomatu, jest czynny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu

- powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.

Uściślił, że mieszkańcy mogą w nim odebrać dowody rejestracyjne, wtórniki dowodów rejestracyjnych bądź trzecią tablicę rejestracyjną np. do przyczepek.

Skrytkę z dokumentem otworzy wyłącznie uprawniona osoba

Klim podkreślił, że ma nadzieję, iż ta forma odbioru się przyjmie, ma być ułatwieniem dla mieszkańców, którzy chcą odebrać dokumenty poza standardowymi godzinami pracy urzędu. Dodał, że odbiór z urzędomatu jest bezpieczny, a skrytkę może otworzyć tylko osoba, która jest uprawniona.

Z urzędomatu mogą skorzystać mieszkańcy, którzy podczas składania wniosku w urzędzie o rejestrację pojazdu lub wymianę dokumentu zadeklarują na piśmie chęć skorzystania z takiego rozwiązania

- mówi dyrektorka departamentu obsługi mieszkańców w urzędzie miejskim w Białymstoku Dorota Polkowska.

Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców
Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców

Kiedy dowód rejestracyjny będzie gotowy, mieszkaniec otrzyma na telefon komórkowy SMS z kodem odbioru ważnym 48 godzin, który trzeba wpisać, by otworzyć skrytkę. Polkowska zastrzegła, że odbierający musi też złożyć pisemny podpis potwierdzający odbiór dokumentów i dopiero wtedy skrytka się otworzy. Godziną odebrania dokumentu jest godzina otwarcia skrytki.

Ważne

Jeśli dokument nie zostanie odebrany w 48 godzin, wróci do urzędu i będzie można go odebrać w okienku.

Polkowska powiedziała, że są pierwsze osoby, które złożyły wnioski o odbiór dokumentów w urzędomacie, ale jeszcze nikt ich w ten sposób nie odebrał.

Urzędomat także dla osób z niepełnosprawnościami

Miasto w przyszłości chciałoby włączyć kolejne dokumenty, które można byłoby odbierać z urzędomatu - mogłoby to być np. prawo jazdy. Polkowska dopytywana, czy byłaby możliwość odbioru w ten sposób dowodów osobistych - zaprzeczyła.

Urzędomat dostosowany jest osób z niepełnosprawnościami. Został zakupiony przez miasto, koszt - jak podano - to 160 tys. zł.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
oprac. Diana Bartosiuk
Powiązane
Ruch na drogach w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł o 10 proc.
Liczby nie kłamią. Na polskich drogach robi się coraz ciaśniej
Limit podejść do egzaminu na prawo jazdy
Będą kolejne zmiany w egzaminie na prawo jazdy? Limit podejść do egzaminu
System kaucyjny - podsumowanie 6 miesięcy
System kaucyjny działa od kilku miesięcy. Polacy zwrócili ponad pół miliarda opakowań
Trzeba wybierać pieniądze z kont. Apelują o to… banki. Musimy się przygotowywać na najgorsze?
Musimy wypłacać pieniądze z kont. Apelują o to… banki. Trzeba się przygotowywać na najgorsze?
Zmiany od 1 maja 2026 r. w leczeniu pacjentów na NFZ. Dwa nowe zabiegi dotychczas płatne [Rozporządzenie z 27 marca 2026 r.]
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
