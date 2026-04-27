Co dzieje się w cieśninie Ormuz? Siedem jednostek w dobę - to kropla w morzu potrzeb

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 16:19
W ciągu ostatniej doby przez strategiczną cieśninę Ormuz przepłynęło co najmniej siedem statków, głównie masowców - wynika z danych firmy Kpler oraz analizy zdjęć satelitarnych cytowanych przez Reutersa. Większość jednostek wypłynęła z portów w Iraku, a jedna z portu w Iranie.

Przed wojną średnio 140 statków dziennie, teraz siedem

Co najmniej siedem statków, głównie masowców, przepłynęło przez cieśninę Ormuz w ostatnich 24 godzinach - podał w poniedziałek Reuters, powołując się na dane firmy monitorującej żeglugę morską Kpler i analizę zdjęć satelitarnych. Większość jednostek wyszła z portów irackich, jeden z portu w Iranie.

Tymczasem przed rozpoczętą 28 lutego wojną USA i Izraela z Iranem przez Ormuz, kluczowy szlak wodny u wejścia do Zatoki Perskiej, przepływało średnio 140 statków dziennie. Teheran zablokował cieśninę krótko po wybuchu konfliktu.

W sobotę amerykańska armia poinformowała, że od 13 kwietnia, czyli od początku obowiązywania blokady nałożonej przez USA na irańskie porty, na polecenie USA zawróciło 37 jednostek.

Dziurawa blokada USA?

Tymczasem według analizy satelitarnej TankerTrackers.com, w piątek około 4 mln baryłek irańskiej ropy przepłynęło przez amerykańską blokadę.

Emiracki dziennik „Gulf News” zauważył, że skoro z danych tych wynika, iż Iran eksportuje ropę mimo blokady USA, to z jednej strony niweczy to starania Waszyngtonu o odcięcie Teheranu od rynku, z drugiej zaś łagodzi obawy przed globalnym szokiem podażowym. „Dostawy nie zostały całkowicie przerwane. Blokada jest bolesna, ale daleko jej od szczelności. Rynek wykorzystuje tę lukę” - podkreśliła gazeta.

Teheran grozi odwetem

Przypomniała też groźbę wysokiego rangą przedstawiciela władz Iranu, że jakiekolwiek uszkodzenie irańskiej infrastruktury naftowej wywołałoby nieproporcjonalnie silną reakcję Teheranu wobec krajów popierających takie działania. „Nasze wyliczenia są inne; jeden (uszkodzony w ataku - PAP) odwiert naftowy równa się czterem odwiertom naftowym (zniszczonym przez Iran w ramach odwetu - PAP)” – powiedział ten urzędnik.

Wiceprzewodniczący irańskiego parlamentu Ali Nikzad oświadczył, że dawny status cieśniny Ormuz nie zostanie przywrócony w żadnych okolicznościach, ponieważ nie chce tego najwyższy przywódca duchowo-polityczny kraju. Co więcej, także inne szlaki transportowe muszą zostać zidentyfikowane i należy nimi zarządzać „tak samo jak Ormuzem” - przekazała katarska stacja telewizyjna Al-Dżazira.

Źródło: PAP
Tematy: Bliski WschódZatoka Perskaropa naftowacieśnina Ormuz
