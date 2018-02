Arkadiusz Lew-Kiedrowski powołany na wiceprezesa ABC Data



Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 marca 2018 r. Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa spółki na okres obecnej kadencji, poinformowała spółka.

"Pan Arkadiusz Lew-Kiedrowski od października 2017 r. pełnił funkcję dyrektora ds. technologii w ABC Data S.A. W latach 2016-2017 był prezesem zarządu Druk Markuszewscy sp. z o.o., należącej do grupy DOT2DOT. W latach 2013-2016 brał udział w projektach doradczych m.in. dla spółek z branży farmaceutycznej, nieruchomości i dystrybucji IT. W latach 2010-2013 pełnił funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych w Sygnity S.A. W latach 2007-2009 roku był prezesem zarządów Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Od 2006 do 2007 roku był dyrektorem grupy ubezpieczeń w Deloitte Business Consulting S.A. Od 2002 roku zajmował stanowisko dyrektora grupy ubezpieczeń w Andersen Business Consulting, gdzie był odpowiedzialny za projekty doradcze w sektorze ubezpieczeń. Wcześniej był związany z Arthur Andersen Polska, gdzie kierował projektami doradczymi związanymi z wdrożeniami systemów informatycznych" - czytamy w komunikacie.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)