Prairie Mining będzie wydobywać węgiel koksujący w Lubelskim Zagłębiu Węglowym



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Prairie Mining Limited ogłosiła rezultaty badań laboratoryjnych prób pobranych z nowo wykonanego odwiertu, z obszaru przyszłej kopalni Jan Karski. Wykonane badania wykazały występowanie węgla koksującego typu 34 o niskiej zawartości popiołu, podała spółka.

"Dzięki znakomitym parametrom jakościowym węgiel z KWK Jan Karski może być sprzedany za wyższą cenę. Prairie dostrzega duże i rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj surowca ze strony europejskiego przemysłu stalowego. Wysokojakościowy węgiel koksujący typu 34 będzie stanowił 75% produkcji KWK Jan Karski. Pozyskane dane mają również duże znaczenie dla przyszłości Lubelskiego Zagłębia Węglowego, w szczególności jego chełmskiej części, którą postrzegano do tej pory głównie przez pryzmat produkcji węgla energetycznego" – czytamy w komunikacie.

"Wyniki realizowanego programu eksploracyjnego wykazały, że Jan Karski będzie kopalnią produkującą węgiel koksujący typu 34, podczas gdy historycznie Lubelskie Zagłębie Węgla kojarzone było wyłącznie z produkcją węgla energetycznego. To doskonała okazja dla regionu lubelskiego, a w szczególności chełmskiego, aby stać się wiodącym europejskim dostawcą węgla koksującego dla przemysłu stalowego" – powiedział prezes Prairie Ben Stoikovich, cytowany w komunikacie.

Wyniki testów potwierdzają, że węgiel koksujący typu 34, będzie stanowić nawet 75% produkcji kopalni Jan Karski, podkreślił.

"Oznacza to, że nasz produkt będzie droższy niż zakładaliśmy we Wstępnym Studium Wykonalności opracowanym w 2016 r. W związku z zamykaniem kopalni w Czechach i restrukturyzacją polskiego sektora, węgiel koksujący z KWK Jan Karski z powodzeniem znajdzie odbiorców na europejskim rynku węgla" - dodał Stoikovich.

Prairie zakończyła odwiert Kulik 1 na terenie kopalni Jan Karski, który dzięki szerszej średnicy umożliwił zebranie wystarczającej ilości węgla z pokładu 391 i przeprowadzenie szczegółowych badań jakości surowca. Testy zostały przeprowadzone w certyfikowanych ośrodkach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Badania prób pobranych z najnowszego odwiertu, pokazały, że wydobywany węgiel będzie jeszcze lepszej jakości, niż to wynikało z testów wcześniejszych odwiertów wykonanych na terenie koncesyjnym Prairie Mining. Węgiel typu 34, który będzie produktem końcowym z kopalni Jan Karski, charakteryzuje się m.in. dużo mniejszą zawartością popiołu (3,5%) oraz lepszą jakością w porównaniu z węglem typu 34 oferowanym przez innych producentów. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną włączone do studium techniczno-finansowego przygotowywanego aktualnie przez China Coal, strategicznego partnera Prairie, wymieniono w informacji.

Wyniki badań zostaną przedstawione regionalnym producentom stali, z którymi spółka kontynuuje rozmowy na temat przyszłej sprzedaży i dostaw węgla koksującego typu 34. Dzięki bardzo dobrym parametrom jakościowym, cena węgla koksującego z kopalni Jan Karski będzie o ok. 10% wyższa od uznanych za benchmark cen węgli oferowanych przez innych światowych producentów np. Rio Tinto Hunter Valley, podkreślono również.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)