eService, PKO BP, Poczta Polska, Orange w koalicji na rzecz Polski bezgotówkowej



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - eService, PKO Bank Polski, Poczta Polska i Orange Polska zawiązali Koalicję liderów na rzecz Polski bezgotówkowej, która będzie wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa decydujące się na skorzystanie z oferty darmowych terminali płatniczych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, podał Orange Polska.

"Koalicja jest wspólną inicjatywą czterech liderów działających w branży finansowej, pocztowej i telekomunikacyjnej. Została zawiązana, by ułatwić wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom zawarcie umowy i otrzymanie nawet trzech terminali udostępnianych bezpłatnie w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Chętni przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie korzystali z urządzeń umożliwiających dokonanie płatności bezgotówkowych, albo przez ostatnie 12 miesięcy ich nie posiadali, mogą otrzymać terminale oraz wsparcie w postaci pokrycia wydatków związanych z ich utrzymaniem przez rok. Obejmuje ono także miesięczne koszty obsługi płatności, aż do osiągnięcia obrotów w wysokości 100 000 zł na urządzenie" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z badaniami pt. "Postawy Polaków wobec form płatności", przeprowadzonymi na zlecenie eService, ponad połowa Polaków chce płacić bezgotówkowo. Aż 4 na 10 z nich rezygnuje z dokonania zakupów, gdy nie ma możliwości płatności kartą. Celem Koalicji liderów jest ułatwienie przedsiębiorcom przyjmowania płatności bezgotówkowych, a co za tym idzie, rozwój ich biznesów poprzez wsparcie działań związanych z dostosowaniem się do zmieniających się zwyczajów i oczekiwań klientów, wskazano w materiale.

"Potrzeby rynku skłoniły nas do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą nam na dotarcie do jak największej liczby przedsiębiorstw potencjalnie zainteresowanych Programem Polska Bezgotówkowa, stąd współpraca z liderami - PKO Bankiem Polskim, Pocztą Polską oraz Orange" - powiedziała prezes eService Joanna Seklecka, cytowana w komunikacie.

"W ramach umowy z naszymi partnerami w Koalicji na rzecz Polski bezgotówkowej, przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać darmowy terminal, będą mogli przystąpić do Programu zarówno przez specjalnie stworzoną stronę bezgotowki.pl, jak i w oddziałach banku, salonach operatora komórkowego, czy też placówkach pocztowych i u swojego listonosza" - dodała Seklecka.

Umowę będzie można zawierać w 524 oddziałach PKO Banku Polskiego obsługujących klientów MSP, 742 salonach i Smart Store'ach Orange Polska, w ponad 4 600 oddziałach Poczty Polskiej oraz u 22 000 listonoszy wyposażonych w tablety.

"W efekcie zawieranej umowy, eService dostarcza Klientom dwa rodzaje urządzeń dostępnych w specjalnej ofercie. Przedsiębiorcy mogą wybrać, czy chcą skorzystać z tradycyjnego terminala (stacjonarnego lub przenośnego) – w opcji najmu, czy też wolą otrzymać na własność nowoczesny terminal Smart D220. W przypadku wybrania tej drugiej opcji, po upływie 12 miesięcy współpracy w ramach Programu, również nie będą ponosić kosztów związanych z najmem urządzeń, a jedynie te związane z procesowaniem transakcji. Dla uczestników Programu będą one dostępne na bardzo preferencyjnych warunkach" - czytamy dalej w materiale.

Program Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Program powstał z myślą o mikro i małych przedsiębiorcach, takich jak właściciele punktów usługowych, zakładów kosmetycznych czy małych osiedlowych sklepików, którzy chcieliby rozpocząć przyjmowanie opłat za towary i usługi przy pomocy kart płatniczych. W ramach Programu Polska Bezgotówkowa każdy przedsiębiorca, który albo do tej pory nie miał okazji korzystania z terminala, albo przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadał w firmie urządzeń umożliwiających dokonanie płatności bezgotówkowych, będzie mógł otrzymać wsparcie w postaci pokrycia wszystkich wydatków związanych z otrzymaniem terminala przez 12 miesięcy oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności.

(ISBnews)