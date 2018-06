Robyg wprowadził do sprzedaży 232 lokale w ramach III etapu os. Forum Wola



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Robyg wprowadził do sprzedaży 227 mieszkań i 5 lokali usługowych w ramach III etapu osiedla Forum Wola, podała spółka. Zgodnie z planem budowa inwestycji rozpocznie się w I kw. 2019 roku, natomiast przewidywane ukończenie prac przypada na III kw. 2020 r. W całym projekcie powstanie łącznie ok. 900 lokali.

"Forum Wola - od momentu inauguracji - cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród osób szukających mieszkania. Zapytań o możliwość kupna lokalu było tak dużo, że zdecydowaliśmy się przyspieszyć harmonogram wprowadzania do sprzedaży kolejnych etapów. Łącznie w tej inwestycji powstanie ok. 900 lokali mieszkalnych i bogate zaplecze kulturalno-usługowe. Inwestycje oferowane na rynku deweloperskim sprzedają się już we wczesnych etapach. Utrzymujący się bardzo wysoki popyt na mieszkania i coraz większe problemy z gruntami pod zabudowę - to główne przyczyny coraz wyższych cen. Dla deweloperów to korzystna sytuacja, ponieważ kupujący coraz ostrzej rywalizują o swoje wymarzone mieszkanie" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Robyg w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)