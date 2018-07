KGHM pracuje nad strategicznym programem 'Huta złomowa'



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - KGHM pracuje nad strategicznym programem "Huta złomowa". Dotychczas plany rozwoju legnickiej huty obejmowały budowę pieca WTR. Teraz zarząd Polskiej Miedzi planuje objąć oddział szerokim programem inwestycyjnym, podała spółka.

"Zespół Polskiej Miedzi odpowiedzialny na opracowanie Definicji Programu Strategicznego Huta Złomowa (WTZ) został powołany przez wiceprezesa ds. rozwoju pana Rafała Pawełczaka w dniu 29 marca tego roku. Spółka znacznie rozwinęła kompetencje w zakresie przerobu złomów miedzi. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie produkcji miedzi oraz metali towarzyszących na stałym poziomie" - czytamy w komunikacie.

"Zarząd KGHM podjął decyzję o rozszerzeniu planu inwestycyjnego dla Huty Miedzi Legnica. Wychodzimy tym samym naprzeciw zmianom w trendach rynkowych, które zdecydowanie chylą się ku odzyskowi metali. Są one zbieżne z przyjętą polityką surowcową oraz strategią zrównoważonego rozwoju KGHM. Naszym celem jest produkcja miedzi ze złomów stanowiących niewyczerpalne źródło wsadu, rozwój przetwórstwa miedzi oraz produkcja metali towarzyszących" - powiedział prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju Rafał Pawełczak, cytowany w komunikacie.

Dodał, że decyzja o uruchomieniu Programu "Huta złomowa" jest strategiczna nie tylko z perspektywy rozwoju samej huty, ale również regionu. Jego realizacja zmniejszy średni koszt produkcji miedzi katodowej, zwiększając jednocześnie produktywność zakładu, co jest bardzo istotne biznesowo. Rozwój technologiczny wpłynie również korzystnie na otoczenie i warunki pracy.

Do opracowania podstaw Programu zaangażowano specjalistów oraz naukowców z firmy Bipromet, IMN Gliwice, CRU International oraz pracowników KGHM.

"Pracujemy nad zdefiniowaniem wariantów produkcyjnych, które uwzględnią wielkość zagospodarowania koncentratów własnych w kontekście obecnie realizowanych i przyszłych inwestycji w Hucie Miedzi Legnica. Założenia dla wielkości instalacji do WZT oparte są na optymalnym wykorzystaniu istniejących mocy przerobowych i produkcji z uwzględnieniem przerobu wszystkich wsadów własnych Huty oraz określeniu wolnych mocy przerobowych w strumieniu metalu głównego dla miedzi. Mamy również na względzie pełną utylizację powstających półproduktów i odpadów w ramach zasad gospodarki obiegu zamkniętego, a także zagospodarowanie pierwiastków towarzyszących (Pb, Co)" - powiedział dyrektor naczelny Huty Miedzi Legnica Michał Topolnicki, cytowany w komunikacie.

Zakres programu "Huta złomowa" obejmie między innymi: zorganizowanie struktur pozyskiwania i logistyki dostaw złomów pod potrzeby całej Huty Złomowej z uwzględnieniem spółek z grupy kapitałowej, czy rozbudowę i uruchomienie Wydziału Elektrorafinacji do zdolności produkcyjnej 160 tys. Mg katod/rok oraz zabudowę i uruchomienie instalacji pieca WTR do złomów wysokiej jakości, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)