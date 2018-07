Sprzedaż Marvipolu wzrosła r: r do 233 mieszkań i lokali usługowych w II kw.



Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych Marvipolu wzrosła o 26,6% r/r do 233, a liczba przekazań wzrosła do 121, czyli o 764,3%, w II kw. 2018 r., poinformowała spółka.

Narastająco od stycznia 2018 r. liczba sprzedanych mieszkań i lokali usługowych wyniosła 433 i wzrosła o 19% r/r, podano w komunikacie.

"Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w II kwartale 2018 roku: 110,8 mln zł (+104,2% r/r), co daje narastająco od stycznia 2018 r.: 199,2 mln zł (+73,8% r/r)" – czytamy dalej.

Liczba wydanych mieszkań i lokali usługowych w II kwartale 2018 roku to 121 (+764,3% r/r), co daje narastająco od stycznia 2018 r. 164 szt. (+300% r/r). Wartość wydanych mieszkań i lokali usługowych w II kwartale 2018 roku to 48,7mln zł (+403,7% r/r), co daje narastająco od stycznia 2018 r. 68,17 mln zł (+188,2% r/r).

"Na wynik finansowy w II kwartale 2018 roku mają wpływ głównie przekazania lokali w projekcie Bemowo Residence (101 lokali) oraz Lake Park Apartments (18 lokali)" - podano także.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)