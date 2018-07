Marvipol zakłada dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży mieszkań w tym roku



Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Plan rozwoju segmentu mieszkaniowego Marvipolu Development na 2018 r. zakłada dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży i kilkudziesięcioprocentowy wzrost średniej wartości zawartych umów, poinformował prezes Mariusz Książek.

"Plan rozwoju segmentu mieszkaniowego na 2018 r. zakłada dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży i kilkudziesięcioprocentowy wzrost średniej wartości zawartych umów. W minionym półroczu plan ten zrealizowaliśmy z naddatkiem, mamy wszelkie predyspozycje ku temu by również drugą połowę roku zamknąć atrakcyjnym rezultatem" - powiedział Książek, cytowany w komunikacie.

Od początku 2018 r. Marvipol Development zawarł umowy sprzedaży 433 lokali (wzrost o 19% r/r) o łącznej wartości 199,2 mln zł. 50-proc. udział w tegorocznym wolumenie sprzedaży miała sprzedaż lokali z wieloetapowej inwestycji Central Park Ursynów, od lat będącej jedną z najlepiej sprzedających się projektów mieszkaniowych Warszawy. Za niemal jedną trzecią zawartych umów odpowiadała z kolei inwestycja Riviera Park, której popularność, na przestrzeni ostatnich kwartałów, dynamiczne wzrosła, podano w materiale.

Zajmujący trzecie miejsce, z 13-proc. udziałem, w rankingu wolumenowej sprzedaży projekt Unique Tower na stołecznej Woli, odpowiada z kolei za 20% wartości zawartych umów. Z kolei ekskluzywny, kameralny projekt Topiel No 18, wprowadzony do sprzedaży w II kw. 2018 r. którego wolumenowa sprzedaż liczona była w pojedynczych sztukach, odpowiada za blisko 9% wartości umów zawartych w I półroczu 2018 r.

"W I półroczu 2018 r. konsekwentnie realizowaliśmy strategię rozwoju segmentu mieszkaniowego Marvipol Development, koncentrując się na wyższym wzroście wartości sprzedawanych mieszkań, nie zapominając jednak także o wzroście wolumenu sprzedaży. Rosnące zainteresowanie naszą ofertą, uzupełnioną w ostatnich trzech kwartałach o projekty adresowane do najbardziej wymagających klientów, z Topiel No 18 na czele, przekładają się na tak imponujący wzrost wartości sprzedaży" - skomentował prezes.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)