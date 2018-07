Sprzedaż BAH wzrosła o 13% r: r do 233 samochodów w czerwcu



Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - British Automotive Polska zwiększył w czerwcu sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover o 13% r/r do 233 sztuk. Łącznie w I półroczu giełdowa spółka sprzedała do dilerów 1629 samochodów, o 34% więcej niż rok wcześniej.

"Motorem napędowym sprzedaży są samochody marki Jaguar, których sprzedaż wzrosła r/r aż o 132%. Spośród 233 samochodów Jaguar Land Rover sprzedanych do dilerów w czerwcu br. 153 auta trafiły do dilerów niepowiązanych kapitałowo. Dilerzy Jaguar Land Rover wchodzący w skład holdingu kupili od BAP 80 samochodów, sprzedając z kolei klientom końcowym 104 samochody, o 25% więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość sprzedaży holdingu do niezależnych dilerów oraz klientów końcowych wyniosła w czerwcu 54 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. Grupa British Automotive Holding sprzedała do podmiotów niepowiązanych auta o wartości 342 mln zł.

"Mamy za sobą udane półrocze, stojące pod znakiem konsekwentnej realizacji planu rozwoju British Automotive Holding i ekspansji marek Jaguar i Land Rover na polskim rynku. Konserwatywny plan sprzedażowy spółki zakładał co najmniej kilkunastoprocentowy wzrost wolumenu sprzedaży samochodów w 2018 r. Plan ten w minionych miesiącach zrealizowaliśmy z naddatkiem, mamy potencjał, by również w drugiej połowie roku pozytywnie zaskoczyć wynikami. Motorem napędowym sprzedaży w 2018 r. są samochody Jaguar, z SUV-ami: F-Pace i E-Pace na czele. W pierwszym półroczu 2018 r. sprzedaliśmy 644 samochody tej marki, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Najlepiej sprzedającym się samochodem z naszej oferty jest z kolei ubiegłoroczny debiutant, Range Rover Velar, który w I półroczu odpowiadał za blisko 19% wolumenu sprzedanych samochodów" - skomentował wiceprezes British Automotive Holding Arkadiusz Miętkiewicz, cytowany w komunikacie.

Arkadiusz Rutkowski, wiceprezes odpowiadający za pion dilerski BAH wskazał na rosnący potencjał sprzedażowy dilerów własnych spółki.

"Jesteśmy w trakcie programu inwestycyjnego, w ramach którego powiększamy sieć dilerów własnych oraz kompletnie modernizujemy istniejące salony, umożliwiając nam zarówno efektywniejszą sprzedaż, jak i dalsze podnoszenie jakości obsługi posprzedażowej. W I półroczu oddaliśmy do użytkowania zmodernizowany salon przy ul. Waszyngtona w Warszawie, finalizujemy również prace nad budową nowego warszawskiego punktu JLR przy ul. Wawelskiej. Te projekty już w 2018 r. będą korzystnie wpływać na wyniki sprzedażowe BAH, a w 2019 r. możemy oczekiwać kolejnych pozytywnych impulsów w postaci m.in. uruchomienia salonu przy ul. Puławskiej w Warszawie" – dodał Rutkowski.

British Automotive Holding (BAH) poprzez spółki zależne, prowadzi na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Wchodzące w skład Grupy spółki są od 2003 r. Generalnym Importerem Jaguar Land Rover, bezpośrednim Dilerem (Direct Dealer) Aston Martin. Spółki z Grupy prowadzą również działalność dilerską Jaguar Land Rover w Warszawie, Łodzi i Trójmieście.

