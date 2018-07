Rafako pozyskało umowy na 560 mln zł netto w br., oczekuje kolejnych 500 mln zł



Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Rafako, po podpisaniu umowy w konsorcjum z Energa Serwis na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B, zwiększyło wartość kontraktów pozyskanych w tym roku do ok. 560 mln zł netto i oczekuje, że w najbliższym czasie portfel zamówień powiększy się o kolejne 0,5 mld zł, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

"Od początku roku pozyskujemy zlecenia zgodnie z naszymi założeniami w obu strategicznych segmentach działalności. Do chwili obecnej, wraz z nowym kontraktem na instalację odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka, podpisaliśmy umowy na realizację projektów o wartości ponad 560 mln zł (netto), z czego 180 mln zł pochodzi z segmentu oil&gas. Oczekujemy, że w najbliższym czasie portfel zamówień Rafako powiększy się o kolejne pół miliarda złotych. Nasze cele na 2018 rok nie są zagrożone" - powiedziała Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

Wartość dzisiejszej umowy to ok. 200 mln zł netto, z tego dla Rafako przypada ok. 126 mln zł. Kontrakt obejmuje budowę nowej instalacji odsiarczania spalin. Rafako wykorzysta własne technologie w tym zakresie (metodę mokrą wapienno – gipsową). Budowa drugiej linii odsiarczania jest niezbędna, aby Elektrownia mogła spełnić kryteria ochrony środowiska zawarte w konkluzjach BAT, podano także.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

