Unimot zawiesza projekt aplikacji Tankuj24



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Unimotu po analizie projektu aplikacji mobilnej Tankuj24 pod kątem jej opłacalności, zdecydował o czasowym zawieszeniu projektu, do chwili pojawienia się na rynku większego zapotrzebowania na tego rodzaju usługę, podała spółka.

"Tankuj24 to innowacyjny projekt, który był pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce. W ciągu 15 miesięcy funkcjonowania aplikacja została pobrana ponad 60 tys. razy. Niestety, tylko niewielka liczba użytkowników aplikacji decydowała się na zakup paliwa on-line, co nie zapewniło pokrycia kosztów jej działania. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że użytkownicy oczekiwali ogólnopolskiego zasięgu aplikacji, czyli przyłączenia się do Tankuj24 największych koncernów paliwowych. Te z kolei traktowały projekt jako konkurencyjny i nie były skłonne do współpracy. Z tego względu zdecydowaliśmy się czasowo zawiesić funkcjonowanie Tankuj24" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski.

Być może w przyszłości na polskim rynku wzrośnie potrzeba na zakup paliwa przez aplikacje mobilne, a wówczas dokonamy reaktywacji projektu, dostosowując go do bieżących oczekiwań klientów, dodał.

Spółka podała, że decyzja o zawieszeniu projektu Tankuj24 zgodna jest ze strategią na lata 2018-2023 r., która przewiduje optymalizację kosztów operacyjnych,

Aplikacja Tankuj24, która została uruchomiona w maju 2017 r., umożliwiała zakup paliwa on-line, z opcją jego odbioru na wybranej stacji w ciągu 24 godzin od zakończenia transakcji. Dodatkowo, w aplikacji dostępna była porównywarka cen paliw na poszczególnych stacjach, które przystąpiły do projektu. Dzięki temu klienci mogli dokonywać zakupu paliwa po najkorzystniejszej cenie, która zawsze była o kilka groszy niższa niż na pylonie. Do sieci stacji uczestniczących w projekcie należało ok. 100 partnerów, w tym wszystkie stacje paliw AVIA.

Unimot wskazał, że pod koniec 2017 r., niezależnie do aplikacji Tankuj24, na rynku pojawiła się aplikacja AVIA Petrol Stations, uruchomiona przez stowarzyszenie AVIA International, z siedzibą w Szwajcarii. Aplikacja ta prezentuje stacje należące do sieci AVIA w całej Europie, w tym w Polsce, wraz z nawigacją do nich oraz informacjami o ofercie i usługach dostępnych w każdej placówce.

"Ponieważ funkcjonalności aplikacji AVIA Petrol Stations są w części zdublowane z tymi, które oferował projekt Tankuj24, być może w przyszłości uda się oba projekty połączyć i stworzyć nowe, atrakcyjne rozwiązanie dla klientów stacji paliw" - podsumowano.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews