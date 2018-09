Auto Partner planuje ok. 5 otwarć filii w Polsce w br. i ok. 10 w 2019 r.



Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Auto Partner ocenia, że zrealizuje plan otwarcia ok. 5 filii w Polsce w br., a na kolejny rok planuje ok. 10 otwarć, poinformował członek zarządu Piotr Janta. W 2019 r. są też możliwe kolejne kroki w rozwoju zagranicznym spółki.

"W tym roku jeszcze 2-3 filie w Polsce powstaną, więc plan ok. 5 rocznie wykonamy. Plan na kolejne lata to otwieranie ok. 10 oddziałów rocznie w Polsce. Na 2019 r. planujemy ok. 10 otwarć" - powiedział Janta podczas konferencji prasowej.

W tym roku spółka otwarła do tej pory w Polsce 3 filie, zwiększając sieć dystrybucji do 82 punktów.

"W MaXserwis jest wzrost i będziemy go kontynuować. Na koniec roku może być 220 warsztatów" - powiedział też Janta.

Na koniec czerwca br. liczba niezależnych warsztatów sieci MaXserwis wynosiła 200.

"Poza tym [spółka planuje] rozwój zagraniczny. Nie wykluczamy w przyszłym roku kolejnych uruchomień na rynkach zagranicznych" - kontynuował Janta.

Wyjaśnił, że w grę wchodzą Czechy (gdzie spółka ma pierwszą filię zagraniczną) lub nowe kraje, np. te, gdzie Auto Partner ma spółkę zależną, a nie posiada filii.

Członkowie zarządu ocenili też, że spółka "będzie miała możliwość dalej poprawiać rentowność, efektywność i rotację zapasów".

"Nie przewidujemy pojawienia się czynników, które by mogły nam zagrozić. Stawiamy na bezpieczny model rozwoju" - podkreślił Janta.

Jako czynniki sprzyjające przyszłemu wzrostowi rentowności wymienił wzrost skali działalności, wzrost eksportu i zakończenie kluczowych inwestycji.

Spółka - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2018 r.

"Z tej obietnicy też się wywiążemy" - powiedział Janta.

Grupa ostrożnie szacuje swój udział w rynku polskim na ok. 8%.

"Jeszcze go możemy zwiększyć" - podsumował Janta.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.



(ISBnews)