Archicom miał 11,04 mln zł zysku netto, 20,5 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.



Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Archicom odnotował 11,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 13,74 mln zł wobec 14,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 19,54 mln zł wobec 17,42 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 20,5 mln zł i była wyższa o 13,7% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,47 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 118,79 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy wyniosły 152,5 mln zł i były o 28,4% wyższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 118,8 mln zł. Na wzrost przychodów wpływ miała przede wszystkim wyższa liczba mieszkań przekazanych klientom. Klienci odebrali w I poł. 2018 r. klucze do 470 lokali, co oznacza 37,8% wzrost wobec 341 lokali przekazanych w I poł. 2017 r. Marża brutto ze sprzedaży i pozostałe wskaźniki rentowności kształtowały się w I pół. 2018 r. na dobrym, stabilnym poziomie" - czytamy w komunikacie.

Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w I poł. br. 27% wobec 27,7% rok wcześniej, a marża EBITDA - odpowiednio: 13,5% wobec 15,3% rok wcześniej.

Deweloper sprzedał w I poł. 2018 r. 646 mieszkań, a do 31 sierpnia 2018 r. nabywców znalazło łącznie 869 lokali.

"Wysokie wolumeny sprzedanych mieszkań, które osiągaliśmy w poprzednich kwartałach, pozytywnie przekładają się na aktualne wyniki grupy. W I półroczu 2018 r. znacząco wzrosły przychody, a wskaźniki rentowności utrzymują się na stabilnym poziomie. Należy pamiętać, że aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym jest wymagająca, przede wszystkim ze względu na rosnące koszty realizacji projektów, które przełożyły się na około 10% wzrost cen lokali na całym rynku. Popyt na mieszkania wciąż jest duży, choć klienci podejmują decyzje zakupowe dłużej i bardziej ostrożnie" - skomentował prezes Krzysztof Andrulewicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 10,35 mln zł wobec 15,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)