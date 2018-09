Pepees miał 7,49 mln zł zysku netto, 10,88 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Pepees odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł.. 2018 r. wobec 8,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,88 mln zł wobec 12,68 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. grupa kapitałowa Pepees osiągnęła sprzedaż w kwocie 116,8 mln zł, co stanowiło porównywalną wysokość względem analogicznego okresu roku ubiegłego (116 mln zł). Nastąpił wzrost sprzedaży produktów ziemniaczanych o 5% przy jednoczesnym spadku sprzedaży energii elektrycznej o 26%. Za sprawą wyższej dynamiki wzrostu kosztów sprzedanych produktów (w porównaniu do dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów) grupa kapitałowa wypracowała w pierwszym półroczu 2018 r. zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 30,1 mln zł, co oznaczało spadek o 1,5% względem analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,96 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 98,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,09 mln zł wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

