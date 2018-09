Ulma miało 21,07 mln zł zysku netto, 24,78 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Ulma odnotowało 21,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,78 mln zł wobec 6,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,22 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 89,67 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 r. roku grupa kapitałowa osiągnęła 24 693 tys. zł łącznych przychodów z eksportowej działalności handlowej i usługowej (tj. działalności realizowanej za pośrednictwem spółek zależnych w Kazachstanie, Ukrainie i Litwie lub poprzez grupę dealerów i odbiorców końcowych w innych krajach itp.). Przychody te były o 43,9% wyższe w porównaniu do danych w analogicznym okresie poprzedniego roku w ślad za dobrą koniunkturą rynkową notowaną na Ukrainie (i to pomimo konfliktu trwającego wciąż na jej wschodnich terenach) oraz na Litwie. W rezultacie udział handlowej działalności eksportowej w łącznych przychodach wzrósł w I półroczu 2018 roku do poziomu 23,0% wobec 19,1% w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w raporcie.

"W I półroczu 2018 roku grupa kapitałowa zanotowała wzrost EBITDA w ujęciu absolutnym o 11 055 tys. zł (tj. o 36,6%) w stosunku do poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność na poziomie EBITDA (liczona jako stosunek EBITDA do sprzedaży) ukształtowała się na poziomie 38,52% przy 33,73% osiągniętym w I półroczu roku poprzedniego" - podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 21,33 mln zł wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)