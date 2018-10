Marvipol zlecił Warbudowi budowę 'Topiel No 18' w Warszawie za 45 mln zł netto



Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Marvipol Development Topiel No 18, spółka zależna Marvipol Development, zawarła z Warbudem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Topiel No 18 o wartości 45 mln zł netto (ryczałtowo), podała spółka. W ramach inwestycji powstanie budynek mieszkalny, w którym znajdą się 52 lokale mieszkalne oraz 2 lokale niemieszkalne.

"Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez generalnego wykonawcę inwestycji, polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, na będącej w dyspozycji zamawiającego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulicy Topiel" - czytamy w komunikacie.

Umowa zostanie zrealizowana w terminie do 30 kwietnia 2020 r., podano także.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)