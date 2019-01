Zarząd windykatora dopiął swego - sześć z siedmiu banków zgodziło się na redukcję długu. Jednak sytuacji obligatariuszy to nie poprawi. >>>>

Prace na budowie bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole weszły w finalną fazę realizacji, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). >>>>

- PKN Orlen jest na zaawansowanym etapie wdrożenia pracownikach planów kapitałowych (PPK) w grupie i wybrał doradcę, który udzieli wsparcia w tej kwestii, podała spółka. >>>>

Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w IV kw. 2018 roku wyniósł 61,8 mln zł, podała spółka. Grupa Best osiągnęła w 2018 roku 260,8 mln zł spłat z wierzytelności jej należnych, czyli o 9% więcej r/r. Grupa zainwestowała łącznie ponad 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł. >>>>

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) kontroli nad Przedsiębiorstwem Budowy Szybów (PBSz), podała JSW. >>>>

KGHM Polska Miedź

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało sześć osób, które miały fałszować złom miedziowy dostarczany KGHM Polska Miedź - dowiedziała się PAP. Działanie grupy miało doprowadzić do 4 mln zł strat firmy. >>>>

Sygnity odnotowało 11,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018, tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., wobec 123,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Moduł do niskotemperaturowej separacji oraz moduł do odwadniania glikolu trietylenowego, przeznaczone do instalacji w należącej do Serinus Energy rumuńskiej stacji przetwarzania gazu Moftinu, są w drodze do Rumunii, podała spółka. >>>>

Kernel Holding zawarł umowę zmieniającą warunki do kredytu przedeksportowego w wysokości do 100 mln USD z 2 lutego 2018 r., podała spółka. Okres obowiązywania instrumentu przedłużono do 30 czerwca 2021 r., a oprocentowanie transz spadło. >>>>

Elemental Holding złożył ofertę nabycia 100% udziałów NEF Battery Holding, który posiada 60,55% akcji spółki Orzeł Biały, podała firma. >>>>

Zarząd Banco Santander na wniosek komisji nominacyjnych i komitetów ds. wynagrodzeń postanowił zrezygnować z planowanego powołania Andrei Orcela na stanowisko dyrektora generalnego (CEO) grupy, podał bank. >>>>

Termin na uregulowanie części zobowiązań Gino Rossi w łącznej kwocie 45 894 780,54 zł wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC upłynął z dniem 15 stycznia 2019 r., podała spółka. >>>>

