W siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu odbyło się zgromadzenie wierzycieli GetBack w restrukturyzacji, podczas którego głosowano nad przyjęciem zaktualizowanych propozycji układowych, podała spółka. Wyniki przedmiotowego głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższy piątek, tj. 25 stycznia. >>>>

Asseco Poland, Asseco SEE

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe wyraziła zgodę na nabycie 67,66% udziałów w spółce Necomplus S.L. w Alicante za 7 669 000 euro, podała spółka. Sprzedającym jest Asseco Western Europe. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sprowadzi w najbliższą niedzielę kolejny ładunek skroplonego gazu ziemnego LNG do Polski, podała spółka. Będzie to pięćdziesiąta dostawa do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu zakupiona przez PGNiG. Łączny wolumen sprowadzonego gazu skroplonego wyniesie wraz z nią ok. 5,7 mld m3 po regazyfikacji. >>>>

Bank Pekao i Warsaw Genomics - spółka biotechnologiczna Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca innowacyjne badania genetyczne m.in. oceniające ryzyko zachorowania na raka - zawarli porozumienie o współpracy strategicznej. Pekao chce w ten sposób zaangażować się w działania zmierzające do zwiększenia świadomości Polaków na temat profilaktyki nowotworowej, a w konsekwencji do zwiększenia wykrywalności nowotworów oraz poprawy skuteczności leczenia tej choroby, podał bank. >>>>

Grupa Robyg uwzględni w wynikach finansowych za 2018 rok przychody za ponad 2 700 lokali, podała spółka. W 2018 roku spółka zakontraktowała - z uwzględnieniem rezygnacji - 2 520 lokali (o łącznej wartości ok. 1 mld zł.). >>>>

Enea zdecydowała o dalszym obniżaniu kosztów operacyjnych poprzez m.in. ograniczenie swojego zaangażowania w niektóre projekty sponsoringowe i promocyjne, podała spółka. >>>>

Immofinanz uplasował uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje o wartości 500 mln euro z czteroletnim okresem zapadalności i stałym kuponem o oprocentowaniu 2,625%. S&P przyznał spółce długoterminowy rating emitenta BBB- oraz rating emisji BBB- dla obligacji, podał Immofinanz. >>>>

