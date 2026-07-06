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Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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49 minut temu
[aktualizacja 37 minut temu]
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny i
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny/PAP
Milcząca zgoda w większej liczbie spraw, darmowa aplikacja do wystawiania paragonów i prostsze procedury administracyjne – to część rozwiązań nowego pakietu deregulacyjnego zaprezentowanego przez ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego oraz Macieja Berka z KPRM.

Rozszerzenie zakresu obowiązywania tzw. milczącej zgody

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister Domański przekazał, że w ramach deregulacji rząd planuje rozszerzenie zakresu obowiązywania tzw. milczącej zgody.

- W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Jeśli podatnik nie odpowie w terminie, sprawa będzie załatwiona po myśli podatnika. (...) Zakładamy, że ta poszerzona milcząca zgoda wejdzie w życie jeszcze w pierwszym kwartale 2027 roku - wskazał.

Pomyłka podatnika

Inna zmiana ma dotyczyć pomyłki podatnika. - Zmniejszamy kwotę odsetek, jeśli podatnik sam poprawi błąd w deklaracji podatkowej, oraz gdy złoży pierwszą deklarację po terminie - powiedział Domański. Dodał, że system sam powiadomi podatnika, gdy w rozliczeniu znajdzie się prosty błąd. - Jeśli podatnik go poprawi po automatycznym powiadomieniu, zanim nastąpi kontakt od urzędnika, to w takiej sytuacji podatnik zapłaci tylko połowę należnych odsetek - poinformował szef MF. Jak mówił, taka zmiana mogłaby wejść w życie w pierwszej połowie 2027 roku.

Rozwój usług informatycznych

Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek wskazał z kolei, że kolejną zmianą ma być rozwój usług informatycznych i udoskonalanie systemów w rejestrach publicznych.

- Skończymy z tym, że podatnik (...) musi przynosić do urzędu wydruk czegoś, co pobiera z rejestru publicznego po to, żeby zanieść to do innego urzędu, który de facto ma do tego dostęp. To jest też zmiana, którą chcemy wprowadzić jak najszybciej, już w przyszłym roku - zapowiedział Berek.

Zmiany dla firm

Darmowa aplikacja dla przedsiębiorców do wystawiania paragonów, pewne interpretacje podatkowe i czytelne procedury kontaktu z administracją - to główne założenia nowego pakietu deregulacyjnego, który przedstawili minister finansów Andrzej Domański i Maciej Berek z KPRM.

- Ma być prościej i ma być pewniej. Pewne interpretacje podatkowe. Po drugie rozszerzenie milczącej zgody. Po trzecie jasne, czytelne procedury kontaktu z administracją. I po czwarte, być może najważniejsze: wykorzystanie tej olbrzymiej rewolucji cyfrowej, którą wszyscy obserwujemy do tego, aby podatnikom było prościej prowadzić biznes - mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej minister Domański, zapowiadając nowy pakiet deregulacyjny dla przedsiębiorców.

Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek wskazał, że pakiet zmian powstał po konsultacjach m.in. z przedsiębiorcami i można go zatytułować: „prostszy system podatkowy i przyjaźniejsza administracja”.

Darmowa aplikacja do wystawiania paragonów

- Pierwsza propozycja: przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego. To wygoda dla obywateli, a dla przedsiębiorców uproszczenie i oszczędność. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej, wystarczy prosta darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne. Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. W żaden sposób nie ograniczamy tutaj możliwości korzystania z tradycyjnych kas fiskalnych czy wirtualnych kas online - poinformował minister Domański.

Podkreślił, że po wprowadzeniu „nowych e-paragonów” administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. - To jest masywna zmiana. Zmiana, która ułatwi życie dwóm milionom polskich podatników, którzy co miesiąc bądź co kwartał przygotowują deklaracje VAT-owskie. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em - podkreślił szef MF.

Interpretacje podatkowe

Minister Berek wskazał z kolei, że każda nowa interpretacja indywidualna będzie miała określony czas obowiązywania, co do zasady pięcioletni. Po tym okresie administracja sprawdzi jej aktualność – jeśli interpretacja będzie nadal zgodna z prawem, zostanie przedłużona, a jeśli nie - zostanie usunięta z systemu, aby nie wprowadzać w błąd.

Nowe zasady zakładają ponadto, że zmiana interpretacji ogólnych będzie działać wyłącznie na przyszłość. Jednocześnie pakiet deregulacyjny zakłada wypracowanie rozwiązań, które zapewnią jednolitość interpretacji w całym kraju, tak aby przepisy znaczyły to samo w każdej gminie.

Nowy pakiet deregulacyjny: kiedy zmiany wejdą w życie?

Wszystkie projekty ustaw składające się na kolejny pakiet deregulacyjny dotyczący m.in. zmian w administracji skarbowej mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca roku - poinformował w poniedziałek minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.

- Wszystkie te zmiany (...) chcemy jako Rada Ministrów przyjąć nie później niż do końca roku, co oznacza, że parlament ma nad nimi pracować - zgodnie z intencją rządu - nie później niż na początku przyszłego roku - powiedział Berek. Zapewnił jednocześnie, że „w miarę możliwości będziemy się to starali robić od najbliższych tygodni”.

Maciej Berek dodał, że projektowane przez rząd rozwiązania zmian w prawie będą poddawane „pełnym procedurom konsultacyjnym”.

Poinformował ponadto, że resort rozwoju i technologii we współpracy z kancelarią premiera uruchomi zespół, który będzie pracować „stale i cyklicznie” nad propozycjami zmian.

W czasie konferencji poinformowano, że w ramach nowego pakietu deregulacyjnego rząd zaproponuje m.in. wydłużenie przedsiębiorcom do 30 dni (z 14 dni) czasu na odwołanie się od decyzji podatkowych.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: firmaprzedsiębiorstwatwoje pieniądzederegulacja
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