Kwiaty i desery-niespodzianki dołączyły do posiłków czy szybkich zakupów oferowanych przez szybko rosnące w liczbę firmy w nich się specjalizujące, w odróżnieniu od klasycznych firm kurierskich specjalizujących się w standardowych przesyłkach

Wolt: sprzedaż kwiatów z szybką dostawą w 2025 roku wzrosła w Walentynki prawie 18-krotnie!

Dane pokazują, że Polacy coraz częściej spędzają Walentynki w domu, korzystając chętnie z usług szybkich dostaw. Użytkownicy Wolt złożyli aż o 89% więcej zamówień zakupów z dowozem w porównaniu do zwykłego dnia lutego. Wysoką popularnością cieszyły się kwiaty, których sprzedaż wzrosła aż o 1760%.

Rosnąca popularność zakupów i posiłków z szybkim dowozem wpisuje się w rosnący trend świętowania Walentynek w domowym zaciszu. Według danych Barometru Providenta co piąty Polak (17,5%) wybiera wspólny wieczór przy ulubionym filmie lub serialu.

Średnie wydatki na Walentynki także rosną – w 2025 roku Polacy planowali na nie przeznaczyć 290 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 165 zł.

Walentynki, podobnie jak inne wyjątkowe okazje, co roku wiążą się ze wzrostem zainteresowania posiłkami z dostawą. Polacy coraz bardziej cenią wygodę i możliwość skupienia się na celebrowaniu wspólnego czasu.

W trakcie tegorocznego święta zakochanych liczba zamówień z restauracji na Wolt wzrosła o 38% w porównaniu do pozostałych dni lutego. Obserwujemy, że są to najczęściej posiłki zamawiane około godziny 16:00 z myślą o romantycznej kolacji.

– W tym roku podobnie jak w poprzednim dużym zainteresowaniem cieszyły się dania premium, takie jak sushi i owoce morza – komentuje Kamil Czarnecki, szef ds. rozwoju restauracji w Wolt Polska.

Desery pozostają nieodłącznym elementem świętowania Walentynek.

W zeszłym roku największą popularność zdobył pączek pistacjowy, którego sprzedaż wzrosła o 700%. W Walentynki 2025 serca (i podniebienia) klientów podbiły desery premium – musy z wanilią Bourboun czy czekoladowe ganache.

Przyszła moda na kwiaty z dostawą

Jednym z największych hitów w tym roku okazały się jednak kwiaty – zamówienia w kwiaciarniach wzrosły aż o 1760% względem innych dni lutego.

Choć w 2024 roku również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, w tym roku użytkownicy Wolt zamówili ich aż dwukrotnie więcej. Polacy chętnie zamawiali również biżuterię (wzrost zamówień o ponad 3000% względem innych dni lutego) i kosmetyki (wzrost zamówień o 520%).

Tegoroczne Walentynki były także pierwszymi, w których użytkownicy Wolt mogli skorzystać z funkcji gifting – umożliwiającej wysyłanie prezentów z dostawą do bliskiej osoby, nawet jeśli mieszka w innym mieście. Co ważne, obdarowany nie musi mieć konta na Wolt. W tej kategorii największą popularnością cieszyły się kwiaty i zamówienia z restauracji.Wprowadzenie funkcji gifting to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie użytkowników na szybkie i wygodne sposoby obdarowywania bliskich.

– Dzięki tej opcji umożliwiamy wysyłanie prezentów za pomocą kilku kliknięć, niezależnie od miejsca i okazji. To kolejny krok Wolt w stronę budowania bardziej intuicyjnych i elastycznych rozwiązań, które wspierają relacje i upraszczają codzienność naszych użytkowników. – mówi Agata Polityło, dyrektorka generalna w Wolt Polska.

Rosnące zainteresowanie szybkimi dostawami w Walentynki pokazuje, że sposób świętowania ewoluuje – Polacy coraz częściej wybierają wygodę i elastyczność. Wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie się dalej rozwijał.