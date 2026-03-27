Od kupowania do zarabiania

Mechanizm jest prostszy, niż mogłoby się wydawać. Coraz większą popularność zdobywają programy afiliacyjne, czyli systemy, w których użytkownik otrzymuje prowizję za polecenie produktu.

W praktyce wygląda to tak:

polecasz produkt znajomym, obserwującym lub czytelnikom,

ktoś kupuje przez Twój link,

otrzymujesz procent od wartości zamówienia.

Ten model od lat funkcjonuje na rozwiniętych rynkach, a w Polsce dynamicznie rośnie wraz z rozwojem platform takich jak WebePartners, które łączą sklepy internetowe z twórcami i wydawcami.

Ile można na tym zarobić? Trzy realne scenariusze

To, ile można zarobić, zależy głównie od zasięgu i zaangażowania odbiorców. Ale nawet przy niewielkiej skali pojawiają się pierwsze konkretne kwoty.

Mikroinfluencer – pierwsze pieniądze z Internetu

Osoba z profilem na Instagramie czy TikToku (kilka tysięcy obserwujących), która regularnie poleca produkty, może generować:

60 – 320 zł miesięcznie

To często pierwszy moment, kiedy internet zaczyna „oddawać” włożony czas. Przy rosnących zasięgach kwoty szybko rosną do kilkuset, a nawet ponad tysiąca złotych.

Bloger lub twórca – dochód, który się skaluje

W przypadku osób prowadzących blogi, rankingi czy poradniki zakupowe sytuacja wygląda jeszcze ciekawiej. Jeden dobrze napisany artykuł, który trafia do Google, może generować:

75 – 375 zł miesięcznie z jednego tekstu

Brzmi niewinnie, ale:

10 artykułów → ok. 750 – 3750 zł

20 artykułów → nawet 1500 – 7500 zł miesięcznie

To model, który działa długoterminowo. Raz stworzona treść może zarabiać przez wiele miesięcy, a nawet lat.

Skala biznesowa – kiedy afiliacja staje się drugim filarem

Największe możliwości pojawiają się przy większym ruchu – np. na blogach, portalach lub rozbudowanych profilach social media.

W takim przypadku miesięczne przychody mogą wynosić:

6000 – nawet 60 000 zł

Na tym poziomie afiliacja przestaje być dodatkiem i zaczyna funkcjonować jak pełnoprawny model biznesowy całej rodziny.

Przykład z rynku: jak działa to w praktyce

Coraz więcej sklepów internetowych aktywnie rozwija sprzedaż poprzez afiliację. Jednym z przykładów jest AlmaMed– sklep specjalizujący się w wyposażeniu gabinetów kosmetycznych, medycznych i salonów usługowych.

Firma wykorzystuje model współpracy z twórcami internetowymi i wydawcami, umożliwiając im zarabianie na poleceniach produktów poprzez sieci afiliacyjne. Dzięki temu:

twórcy mogą monetyzować swoje treści i zakupy,

a sklep dociera do nowych klientów bez klasycznej reklamy.

To model, który szczególnie dobrze sprawdza się w branżach specjalistycznych, gdzie decyzje zakupowe często opierają się na rekomendacjach i doświadczeniu.

Dlaczego to działa właśnie teraz?

Powód jest prosty: zmieniły się nawyki zakupowe Polaków.

Dziś:

większość decyzji zakupowych zaczyna się w Google lub mediach społecznościowych,

produktów jest ZA DUŻO - przez co użytkownicy szukają opinii, rankingów i rekomendacji,

rośnie zaufanie do twórców internetowych.

W efekcie to właśnie osoby, które „podpowiadają co kupić”, zaczynają uczestniczyć w podziale rynku wartego miliardy złotych.

Bez inwestycji, bez magazynu, bez ryzyka

Największą zaletą afiliacji jest niski próg wejścia.

Nie trzeba:

mieć własnego produktu,

inwestować w towar,

zajmować się logistyką czy reklamacjami.

Wystarczy:

dostęp do odbiorców (nawet niewielkich),

regularność,

i odpowiedni model współpracy – najczęściej poprzez sieci afiliacyjne, które obsługują cały proces rozliczeń.

„Przeciętny Kowalski” też może?

Jeszcze niedawno zarabianie w Internecie kojarzyło się z influencerami lub dużymi firmami. Dziś ten model coraz częściej trafia do „zwykłych użytkowników”.

Osoba, która:

prowadzi mały profil,

pisze bloga,

albo po prostu dzieli się opiniami,

może stopniowo budować dodatkowe źródło dochodu.

I choć na początku są to niewielkie kwoty, to właśnie one najczęściej uruchamiają efekt skali.

Nowy kierunek dla e-commerce

Rozwój afiliacji pokazuje jedną ważną zmianę: e-commerce przestaje być jednokierunkowy. To już nie tylko sklepy sprzedają klientom.

Coraz częściej:

→ użytkownicy stają się pośrednikami

→ treści stają się kanałem sprzedaży

→ a rekomendacje zaczynają mieć realną wartość finansową

W praktyce oznacza to jedno: granica między klientem a sprzedawcą zaczyna się zacierać.

I wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek tego trendu.