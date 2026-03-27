Od kupowania do zarabiania
Mechanizm jest prostszy, niż mogłoby się wydawać. Coraz większą popularność zdobywają programy afiliacyjne, czyli systemy, w których użytkownik otrzymuje prowizję za polecenie produktu.
W praktyce wygląda to tak:
- polecasz produkt znajomym, obserwującym lub czytelnikom,
- ktoś kupuje przez Twój link,
- otrzymujesz procent od wartości zamówienia.
Ten model od lat funkcjonuje na rozwiniętych rynkach, a w Polsce dynamicznie rośnie wraz z rozwojem platform takich jak WebePartners, które łączą sklepy internetowe z twórcami i wydawcami.
Ile można na tym zarobić? Trzy realne scenariusze
To, ile można zarobić, zależy głównie od zasięgu i zaangażowania odbiorców. Ale nawet przy niewielkiej skali pojawiają się pierwsze konkretne kwoty.
Mikroinfluencer – pierwsze pieniądze z Internetu
Osoba z profilem na Instagramie czy TikToku (kilka tysięcy obserwujących), która regularnie poleca produkty, może generować:
- 60 – 320 zł miesięcznie
To często pierwszy moment, kiedy internet zaczyna „oddawać” włożony czas. Przy rosnących zasięgach kwoty szybko rosną do kilkuset, a nawet ponad tysiąca złotych.
Bloger lub twórca – dochód, który się skaluje
W przypadku osób prowadzących blogi, rankingi czy poradniki zakupowe sytuacja wygląda jeszcze ciekawiej. Jeden dobrze napisany artykuł, który trafia do Google, może generować:
- 75 – 375 zł miesięcznie z jednego tekstu
Brzmi niewinnie, ale:
- 10 artykułów → ok. 750 – 3750 zł
- 20 artykułów → nawet 1500 – 7500 zł miesięcznie
To model, który działa długoterminowo. Raz stworzona treść może zarabiać przez wiele miesięcy, a nawet lat.
Skala biznesowa – kiedy afiliacja staje się drugim filarem
Największe możliwości pojawiają się przy większym ruchu – np. na blogach, portalach lub rozbudowanych profilach social media.
W takim przypadku miesięczne przychody mogą wynosić:
- 6000 – nawet 60 000 zł
Na tym poziomie afiliacja przestaje być dodatkiem i zaczyna funkcjonować jak pełnoprawny model biznesowy całej rodziny.
Przykład z rynku: jak działa to w praktyce
Coraz więcej sklepów internetowych aktywnie rozwija sprzedaż poprzez afiliację. Jednym z przykładów jest AlmaMed– sklep specjalizujący się w wyposażeniu gabinetów kosmetycznych, medycznych i salonów usługowych.
Firma wykorzystuje model współpracy z twórcami internetowymi i wydawcami, umożliwiając im zarabianie na poleceniach produktów poprzez sieci afiliacyjne. Dzięki temu:
- twórcy mogą monetyzować swoje treści i zakupy,
- a sklep dociera do nowych klientów bez klasycznej reklamy.
To model, który szczególnie dobrze sprawdza się w branżach specjalistycznych, gdzie decyzje zakupowe często opierają się na rekomendacjach i doświadczeniu.
Dlaczego to działa właśnie teraz?
Powód jest prosty: zmieniły się nawyki zakupowe Polaków.
Dziś:
- większość decyzji zakupowych zaczyna się w Google lub mediach społecznościowych,
- produktów jest ZA DUŻO - przez co użytkownicy szukają opinii, rankingów i rekomendacji,
- rośnie zaufanie do twórców internetowych.
W efekcie to właśnie osoby, które „podpowiadają co kupić”, zaczynają uczestniczyć w podziale rynku wartego miliardy złotych.
Bez inwestycji, bez magazynu, bez ryzyka
Największą zaletą afiliacji jest niski próg wejścia.
Nie trzeba:
- mieć własnego produktu,
- inwestować w towar,
- zajmować się logistyką czy reklamacjami.
Wystarczy:
- dostęp do odbiorców (nawet niewielkich),
- regularność,
- i odpowiedni model współpracy – najczęściej poprzez sieci afiliacyjne, które obsługują cały proces rozliczeń.
„Przeciętny Kowalski” też może?
Jeszcze niedawno zarabianie w Internecie kojarzyło się z influencerami lub dużymi firmami. Dziś ten model coraz częściej trafia do „zwykłych użytkowników”.
Osoba, która:
- prowadzi mały profil,
- pisze bloga,
- albo po prostu dzieli się opiniami,
może stopniowo budować dodatkowe źródło dochodu.
I choć na początku są to niewielkie kwoty, to właśnie one najczęściej uruchamiają efekt skali.
Nowy kierunek dla e-commerce
Rozwój afiliacji pokazuje jedną ważną zmianę: e-commerce przestaje być jednokierunkowy. To już nie tylko sklepy sprzedają klientom.
Coraz częściej:
→ użytkownicy stają się pośrednikami
→ treści stają się kanałem sprzedaży
→ a rekomendacje zaczynają mieć realną wartość finansową
W praktyce oznacza to jedno: granica między klientem a sprzedawcą zaczyna się zacierać.
I wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek tego trendu.