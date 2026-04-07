Od sceptycyzmu do wdrożenia

Początkowo w firmie dominował dystans wobec narzędzi AI wspierających programowanie. - Wiele osób traktowało je jak zaawansowane autouzupełnianie kodu, dobre do demonstracji, ale mało przydatne w złożonych systemach - wskazują przedstawiciele GR8 Tech.

Dodatkowym wyzwaniem były wymagania regulacyjne. Działanie w standardzie PCI DSS oznacza, że każde narzędzie musi spełniać wysokie standardy prywatności i bezpieczeństwa. Publiczne rozwiązania AI nie mogły być więc wykorzystywane bez odpowiedniej kontroli.

Zespół zdecydował się na ograniczone, uporządkowane testy w kontrolowanym środowisku. Pierwsze zastosowanie dotyczyło wsparcia w code review - obszaru, który przy rosnącej liczbie zmian i wysokim tempie developmentu generował presję czasową.

Efekty początkowo były umiarkowane. AI bez odpowiedniego kontekstu dostarczało powierzchownych analiz. Jednocześnie zwrócono uwagę na jedną istotną funkcję - zdolność do szybkiego porządkowania zmian i wyciągania wniosków z repozytoriów kodu.

Kluczowa zmiana: precyzja zamiast ogólności

Przełom nastąpił dopiero po zmianie podejścia. Zamiast oczekiwać, że AI „zrozumie wszystko”, zespół zaczął pracować z nim w jasno określonych ramach.

Dopracowano sposób formułowania zapytań, ograniczano kontekst i precyzyjnie definiowano zadania. Dzięki temu narzędzie zaczęło dostarczać bardziej użytecznych wyników. To było przejście od eksperymentu do świadomej praktyki inżynierskiej.

AI jako wsparcie w projektowaniu, nie tylko kodowaniu

Największa zmiana nastąpiła, gdy AI przestało być wykorzystywane wyłącznie do generowania kodu. Zaczęło pełnić rolę wsparcia w analizie problemów i projektowaniu architektury.

"Moment przełomowy był wtedy, gdy przestałem traktować AI jak generator kodu, a zacząłem jak partnera do myślenia. Opisywałem ograniczenia - wymagania wydajnościowe, integracyjne, compliance - a ono odpowiadało szkicem architektury albo uporządkowanym projektem. Mogłem podważać jego założenia i dostawałem natychmiastową adaptację" - mówi Mykola Remeslennikov, lider Payments Core Team w GR8 Tech.

Inżynierowie opisują wymagania, a AI przygotowuje wstępne propozycje rozwiązań. Następnie są one weryfikowane i rozwijane przez człowieka. Takie podejście przyspiesza dochodzenie do optymalnej architektury jeszcze przed rozpoczęciem implementacji. Redukuje to liczbę błędów na późniejszych etapach projektu.

Szybsze testowanie hipotez

AI znalazło też zastosowanie w szybkim prototypowaniu. W przypadku testów nowych rozwiązań - np. strategii cache’owania - zamiast budować pełne środowisko produkcyjne, zespoły tworzą lekkie proof of concept.

"To trochę jak praca z bardzo szybkim juniorem, który potrafi wszystko naszkicować, ale nadal potrzebuje prowadzenia architektonicznego" - dodaje Remeslennikov.

Dzięki temu możliwe jest szybkie sprawdzenie, czy dana koncepcja ma sens biznesowy i technologiczny. Nawet jeśli kod nie jest idealny, pozwala uzyskać kluczowe dane i podjąć decyzję. To wpisuje się w podejście „fail fast”, ograniczając koszty błędnych założeń.

Mniej czasu na powtarzalne zadania

Jednym z najbardziej widocznych efektów wdrożenia AI jest ograniczenie czasu poświęcanego na zadania powtarzalne. Chodzi m.in. o przygotowanie szkieletu nowych projektów: konfigurację logowania, autoryzacji, health checków czy środowiska CI/CD.

"Kiedyś start nowego serwisu oznaczał godziny konfiguracji zanim mogłem rozwiązać właściwy problem. Dzięki AI ten narzut znacząco spadł, a ja mogę skupić się na logice domenowej" - wskazuje Mykola Remeslennikov.

Obecnie znaczną część tych elementów generuje AI zgodnie z przyjętymi standardami.

Dyscyplina pozostaje kluczowa

Wdrożenie AI nie oznacza automatyzacji całego procesu. Jak podkreślają w GR8 Tech, narzędzia te wymagają dużej dyscypliny.

Kluczowe znaczenie ma zarządzanie kontekstem, praca na jasno zdefiniowanych fragmentach kodu oraz utrzymanie porządku w repozytoriach. Każdy fragment wygenerowanego kodu podlega weryfikacji - zarówno pod kątem architektury, jak i bezpieczeństwa.

"Jeśli traktujesz AI jak najlepszego juniora, z jakim pracowałeś - bardzo szybkiego, ale wymagającego kontroli - to masz właściwe podejście" - podsumowuje Remeslennikov.

Zmiana kultury pracy

W GR8 Tech wdrożenie AI potraktowano jako zmianę sposobu pracy, a nie tylko narzędzia. Początkowo eksperymenty prowadzili najbardziej doświadczeni inżynierowie, którzy następnie dzielili się wnioskami w organizacji.

Powstały zasady dotyczące korzystania z AI - od pracy z danymi po sposób formułowania zapytań. Narzędzie zaczęto traktować jako rozszerzenie pair programmingu, a nie zastępstwo dla człowieka.

AI jako przewaga konkurencyjna

Dziś wykorzystanie AI w GR8 Tech przekłada się na szybsze prototypowanie, sprawniejsze debugowanie i bardziej spójną dokumentację. Najważniejsze jednak, że pozwala zespołom skupić się na rozwiązywaniu złożonych problemów.

Doświadczenia firmy pokazują, że skuteczne wdrożenie sztucznej inteligencji nie polega na automatyzacji wszystkiego, lecz na jej świadomym wykorzystaniu tam, gdzie przynosi największą wartość. W tym modelu AI nie zastępuje inżynierów - staje się narzędziem wzmacniającym ich kompetencje i, w efekcie, budującym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.