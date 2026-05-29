Wiarygodne dane fundamentem rozwoju biznesu w erze AI

Tegoroczne wydarzenie, organizowane pod hasłem „Vision in Action: Leadership that builds the future”, zgromadziło w Warszawie CEO organizacji członkowskich GS1 z ponad 100 krajów oraz przedstawicieli Rady Globalnej i rad lokalnych GS1, reprezentujących światowych liderów rynku, w tym branży retail, e-commerce, TSL, ochrony zdrowia, budownictwa, rolnictwa. GS1 General Assembly to najważniejsze strategiczne wydarzenie globalnej organizacji GS1, która od ponad 50 lat rozwija najpowszechniej stosowany na świecie system standardów identyfikacji i komunikacji. Najbardziej znanym standardem GS1 jest kod kreskowy, określony przez BBC jako „jedna z 50 rzeczy, które stworzyły nowoczesną gospodarkę”. Każdego dnia na całym świecie skanowanych jest ponad 10 miliardów kodów kreskowych GS1.

Vision 2030: zaufanie do danych jako kierunek rozwoju

Spotkanie General Assembly 2026 w Warszawie koncentrowało się na realizacji globalnej strategii GS1 Vision 2030, odpowiadającej na wyzwania transformacji cyfrowej oraz rosnące znaczenie wiarygodnych danych. Dyskusje dotyczyły m.in. rozwoju kultury przywództwa wspierającej wdrażanie strategii, roli globalnych standardów GS1 w usprawnianiu łańcuchów dostaw, znaczenia standardów dla gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju, a także wpływu kodów 2D, takich jak QR ze standardami GS1 oraz GS1 DataMatrix, na biznes, konsumentów i pacjentów.

Vision 2030: pierwszy rok realizacji przynosi efekty

General Assembly w Warszawie było podsumowaniem pierwszego roku realizacji strategii Vision 2030, a pierwsze wyniki pokazują, że strategia przynosi wymierne efekty. Liczba członków globalnej społeczności GS1 wzrosła w 2025 roku o ponad 5%, przekraczając roczne założenia strategii. 26 z 30 największych detalistów na świecie aktywnie uczestniczy obecnie we wdrażaniu kodów 2D od GS1. Z kolei Verified by GS1 — globalna platforma weryfikacji produktów wykorzystywana przez marketplace’y i firmy — odnotowała wzrost o 50% w ciągu roku i obsługuje obecnie 97 dużych użytkowników. Za każdą z tych liczb stoją realne korzyści dla rynku — więcej firm, szczególnie z sektora MŚP, uzyskuje łatwiejszy dostęp do globalnego handlu i usług weryfikacyjnych dzięki standardom GS1.

Wiarygodne dane fundamentem rozwoju biznesu w erze AI

„Standardy GS1 pomagają firmom funkcjonować i rozwijać się w gospodarce cyfrowej, w której kluczowe znaczenie ma możliwość wymiany zaufanych, ustrukturyzowanych danych. Wspierają dostęp do nowych rynków, optymalizację łańcuchów dostaw, lepsze doświadczenia konsumentów, bezpieczeństwo pacjentów oraz rozwój bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym. To fundament naszej strategii Vision 2030 — budowania zaufania do danych dla wszystkich, wszędzie. Koncentrujemy się na zwiększaniu wpływu GS1 w kluczowych sektorach, przyspieszeniu globalnego przejścia na kody 2D, rozszerzaniu możliwości zaufanej identyfikacji i wymiany danych oraz wspieraniu firm w coraz bardziej złożonym otoczeniu regulacyjnym” — powiedział Renaud de Barbuat, President and CEO GS1.

Wiarygodne dane jako infrastruktura gospodarki cyfrowej

Jak podkreślali uczestnicy konferencji, dane przestają być jedynie zasobem technicznym. Stają się strategiczną infrastrukturą gospodarki cyfrowej — niezbędną do spełniania wymogów regulacyjnych, zwiększania transparentności, poprawy efektywności operacyjnej oraz budowania bardziej odpornych i zrównoważonych łańcuchów dostaw. Standardy GS1 umożliwiają firmom tworzenie, strukturyzowanie i bezpieczną wymianę danych produktowych w całym łańcuchu wartości — pomiędzy firmami, konsumentami i systemami cyfrowymi, w tym narzędziami wykorzystującymi AI.

„Dzisiejszy biznes funkcjonuje w rzeczywistości kształtowanej przez cyfryzację, sztuczną inteligencję, rosnące wymagania regulacyjne oraz oczekiwania konsumentów dotyczące transparentności. W tym świecie dane nie są już wyłącznie zasobem technicznym — stały się strategiczną infrastrukturą gospodarki cyfrowej. AI może tworzyć realną wartość dla biznesu, administracji publicznej i konsumentów wyłącznie wtedy, gdy korzysta z zaufanych, ustrukturyzowanych i interoperacyjnych danych. Bez nich AI generuje jedynie szum. Dlatego wiarygodne dane są fundamentem transformacji cyfrowej — i właśnie ten fundament GS1 buduje od ponad 50 lat” — powiedział Mark Batenic, Przewodniczący Rady Globalnej GS1.

Eksperci GS1 podkreślali, że przyszłość gospodarki cyfrowej kształtują nie tylko standardy, ale również przywództwo — zarówno w ramach poszczególnych branż, jak i całej globalnej społeczności GS1. Temu właśnie poświęcone było tegoroczne hasło wydarzenia: „Vision in Action: Leadership that builds the future”.

Kody 2D: jedno skanowanie, nieskończone możliwości

Szczególnie istotne znaczenie w tym procesie ma globalne przejście z tradycyjnych kodów kreskowych na kody 2D, w tym QR ze standardami GS1. Dla producentów i właścicieli marek oznacza to możliwość przekazywania konsumentom znacznie szerszego zakresu informacji o produktach, obejmujących pochodzenie, skład, wpływ środowiskowy czy instrukcje dotyczące recyklingu. Dla detalistów i operatorów łańcucha dostaw jest to narzędzie zwiększające efektywność, umożliwiające lepsze zarządzanie zapasami, szybsze reagowanie na wycofania produktów z rynku oraz ograniczanie strat i marnotrawstwa.

GS1 Polska odgrywa ważną rolę we wdrażaniu globalnej strategii. Obecnie GS1 Polska wspiera ponad 50 000 Uczestników Systemu GS1 — od handlu detalicznego i e-commerce, przez logistykę, produkcję, budownictwo, aż po ochronę zdrowia i farmację. Ważną grupą jest sektor MŚP, który stanowi ponad 90% Uczestników Systemu GS1 w Polsce.

„GS1 od lat tworzy wspólny język biznesu na całym świecie, a w Polsce realizujemy tę misję od 36 lat. Naszą rolą jest przede wszystkim wspieranie firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, w identyfikacji produktów, bezpiecznej wymianie danych oraz spełnianiu wymogów regulacyjnych. Pomagamy im działać i rozwijać się zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym” — powiedziała dr inż. Elżbieta Hałas, Prezeska i Co-CEO GS1 Polska.

GS1 Polska aktywnie wspiera globalną transformację z tradycyjnych kodów kreskowych na kody 2D od GS1. W Polsce pierwsze marki wdrożyły już kody QR od GS1, m.in. Skawa, Bioelixire, Seboradin, a obecnie realizowanych jest 17 pilotaży wdrożeniowych.

Regulacje napędzają potrzebę zaufanych danych

Jednym z kluczowych tematów konferencji były również regulacje prawne, które w najbliższych latach będą wymagały od firm dostarczania coraz bardziej szczegółowych i ustrukturyzowanych danych.

„Polskie i europejskie firmy stoją obecnie w obliczu nowych wymogów regulacyjnych Unii Europejskiej — takich jak Cyfrowy Paszport Produktu, rozporządzenie PPWR dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, rozporządzenie EUDR dotyczące przeciwdziałania wylesianiu, a także szerokie obowiązki raportowania ESG. Wszystkie te regulacje mają wspólny mianownik: potrzebę posiadania zaufanych, ustrukturyzowanych i możliwych do przetwarzania maszynowego danych, które mogą być wymieniane w całym łańcuchu wartości. I właśnie to zapewniają standardy GS1” — powiedziała dr Marta Szymborska.

Jak podkreśliła, wyzwaniem pozostaje nie tylko dostępność standardów, ale również gotowość firm do ich wdrażania oraz świadomość i zrozumienie nadchodzących obowiązków regulacyjnych.

GS1 General Assembly 2026 w Warszawie pokazało, że przywództwo w gospodarce cyfrowej oznacza dziś umiejętność łączenia biznesu, technologii, regulacji i odpowiedzialności. W centrum tej transformacji znajdują się wiarygodne dane — konsekwentnie gromadzone, udostępniane i wykorzystywane z pełnym zaufaniem przez firmy, regulatorów, konsumentów, pacjentów oraz systemy sztucznej inteligencji.