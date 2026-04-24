Trzeci największy bank w Polsce zmienia nazwę. Co to oznacza dla klientów?

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 11:27
W dniach 24–26 kwietnia Santander Bank Polska przejdzie rebranding na Erste Bank Polska. Dla klientów zmiany mają być niemal niewidoczne. Bank zapewnia, że usługi pozostaną bez zmian, a nowości obejmą głównie nazwę, logo oraz adres strony i aplikacji.

 Kiedy Santander Bank Polska zmieni nazwę na Erste Bank Polska?

Zgodnie z informacją banku, prace związane z rebrandingiem mają rozpocząć się w piątek, 24 kwietnia i - jak planuje bank - skończyć się w niedzielę, 26 kwietnia.

Co zmiana oznacza dla klientów?

Santander BP zapewnił, że klienci będą mogli korzystać z banku tak jak do tej pory, gdyż wszystkie umowy pozostaną ważne, nie zmienią się numery kont, kart, czy kody PIN lub numer telefonu infolinii banku. Zmianie ulegnie za to logo banku, adres strony (nowy to erste.pl), a dotychczasowa aplikacja będzie nazywać się Erste. Zmienią się też nazwy niektórych produktów i usług.

Bank przypomniał, że obecnie prowadzone są prace związane ze zmianą akcentów kolorystycznych placówek bankowych. Dominującym kolorem będzie niebieski, a nie tak jak dotychczas - czerwony.

Erste Group nowym głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska

Od początku stycznia 2026 r. Santander Bank Polska, trzeci największy bank w Polsce pod względem wartości aktywów, ma nowego głównego akcjonariusza – Erste Group. Grupa Santander i Erste Group potwierdziły wówczas finalizację transakcji zakupu 49 proc. akcji Santander Bank Polska i 50 proc. akcji Santander TFI i tym samym Santander Bank Polska dołączył do austriackiej grupy finansowej Erste. Wcześniej, od 2011 r., bank należał do hiszpańskiej Grupy Santander.

Decyzja o zmianie nazwy

Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska zdecydowało o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana marki obejmie także spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”, z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce, ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do grupy Santander. Bank informował, że proces rebrandingu ma skupić się w całości w drugim kwartale br.

Koszty integracji z grupą Erste

W lutym informowano, że wpływ kosztów procesu integracji z Erste na wynik finansowy Santander BP szacowany jest wstępnie na ok. 250 mln zł. Dodano, że po wynikach I kwartału 2026 roku bank przedstawi szacunki łącznych kosztów integracji z grupą Erste.

Czym jest austriacka grupa Erste?

Austriacka grupa Erste obsługuje ponad 23 miliony klientów na 8 rynkach i - jak zaznacza - jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia blisko 55 tys. pracowników i ma ponad 2,1 tys. oddziałów.

Erste Bank Polska (dotychczasowy Santander BP) należy do największych banków detalicznych w Polsce. Według danych ze strony banku, na koniec 2024 r. obsługiwał ok. 7,5 mln klientów, miał 349 oddziałów i zatrudniał 11,4 tys. osób. W 2025 r. bank wypracował niemal 6,5 mld zł zysku netto. W prezentacji wyników banku za 2025 r. poinformowano, że posiada on 5,4 mln klientów detalicznych.

