Forsal logo

Zapasy gazu w UE wyraźnie poniżej normy. Polska wypada na tym tle dobrze

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:56
Magazyn gazu ziemnego
Magazyn gazu ziemnego/Shutterstock
Zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej pozostają wyraźnie niższe od średniej z ostatnich pięciu lat. Obecnie unijne magazyny są zapełnione w 50 proc., podczas gdy sezonowa średnia wynosi ponad 65 proc. Na tym tle Polska należy do państw z najwyższym poziomem zgromadzonych rezerw – krajowe magazyny są wypełnione w ponad 73 proc.

Zapasy gazu w UE poniżej wieloletniej średniej

Z najnowszych danych firmy Gas Infrastructure Europe wynika, że w magazynach państw Unii Europejskiej znajduje się obecnie 565,62 TWh gazu ziemnego. Oznacza to średnie zapełnienie magazynów na poziomie 50 proc.

To wynik wyraźnie niższy od średniej z ostatnich pięciu lat dla tego okresu, która wynosi 65,1 proc. Różnica przekraczająca 15 punktów procentowych pokazuje, że tempo odbudowy zapasów po sezonie grzewczym jest słabsze niż zwykle.

Polska wśród liderów

Na tle większości państw Unii Europejskiej Polska prezentuje się korzystnie. W krajowych magazynach znajduje się obecnie 26,99 TWh gazu, a stopień ich zapełnienia wynosi 73,3 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

To poziom jedynie nieznacznie niższy od pięcioletniej średniej sezonowej, która wynosi 75,4 proc. Oznacza to, że polskie magazyny są przygotowane do kolejnych miesięcy znacznie lepiej niż średnio w całej Unii Europejskiej.

Duże różnice między krajami

Dane pokazują wyraźne zróżnicowanie poziomu zapasów gazu w poszczególnych państwach.

W Niemczech magazyny są obecnie zapełnione w 42,6 proc., podczas gdy średnia z ostatnich pięciu lat dla tego okresu wynosi 64,2 proc. We Francji poziom zapełnienia sięga 50 proc. przy średniej wynoszącej 63 proc.

Lepiej sytuacja wygląda we Włoszech, gdzie magazyny są wypełnione w 68,4 proc. W Austrii wskaźnik ten wynosi 55 proc., a w Hiszpanii 73,6 proc., co jest jednym z najwyższych wyników wśród dużych państw UE.

Najniższy poziom zapasów odnotowano w Holandii. Tam magazyny są zapełnione jedynie w 27,1 proc., podczas gdy pięcioletnia średnia dla tego okresu wynosi 56,9 proc. Na Węgrzech magazyny są wypełnione w 52 proc., a w Czechach w 49,9 proc.

Dlaczego poziom zapasów jest ważny?

Stan magazynów gazu jest jednym z kluczowych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego Europy. To właśnie zgromadzone rezerwy pomagają stabilizować dostawy i ograniczać ryzyko gwałtownych wzrostów cen w okresie największego zapotrzebowania, zwłaszcza zimą.

Choć sezon uzupełniania magazynów wciąż trwa, obecne dane pokazują, że wiele krajów pozostaje wyraźnie poniżej poziomów uznawanych za typowe dla tej pory roku. Polska należy natomiast do grupy państw, które utrzymują zapasy na relatywnie wysokim poziomie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź »
Tematy: gazmagazyny gazugaz ziemny
Powiązane
transformacja energetyczna, inżynierowie coś sprawdzają
Ekspertka ostrzega: dezinformacja spowalnia transformację energetyczną w Europie
atom, elektrownia, polska
Wielki atom – wielka szansa, czyli jak wejść do budowlanej Ligi Mistrzów
Elektrownia jądrowa w woj. pomorskim. Podczas badań gruntu trafiono na wody artezyjskie
Budowa elektrowni jądrowej ruszy w 2029 roku? Kluczowe ryzyko to urzędnicy
Druga elektrownia jądrowa coraz bliżej. Wiadomo, kiedy zapadną kluczowe decyzje
Druga elektrownia jądrowa coraz bliżej. Wiadomo, kiedy zapadną kluczowe decyzje
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Ciemne transporty przez Ormuz. Nie tylko Iran w tajemnicy przewozi ropę
Elektrownia Dobrotwór na Ukrainie
Polska kupowała prąd z Ukrainy nawet w czasie wojny. Potem zbombardowano elektrownię. Teraz role się odwróciły
Nie przegap
Świadczenie wychowawcze 800 plus
Zła wiadomość dla rodziców. Część z nich nie dostanie wyrównania 800 plus
czternasta emerytura, 14 emerytura
Kiedy wypłaty 14. emerytury? Jest projekt rozporządzenia RM
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny i
Będą kolejne zmiany dla firm. Rząd pokazał nowy pakiet deregulacyjny
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania samochodu na własnej działce. Sąsiad może kazać usunąć auto sprzed domu
Dreamliner lądujący na lotnisko w Radomiu
Nikt nie chciał stąd latać. Teraz to się zmienia. Lotnisko w Radomiu odbija się od dna
Polecamy
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Magazyn gazu ziemnego
Zapasy gazu w UE wyraźnie poniżej normy. Polska wypada na tym tle dobrze
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
drewno prawo
Ceny drewna w lipcu 2026. Lasy Państwowe kontra prywatne składy. Eksperci ostrzegają przed jesiennym skokiem stawek
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Ważna trasa kolejowa z Niemiec do Polski. Berlin nie chce przyspieszyć rozbudowy
Ważna trasa kolejowa z Niemiec do Polski. Berlin nie chce przyspieszyć rozbudowy
Kraj
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania samochodu na własnej działce. Sąsiad może kazać usunąć auto sprzed domu
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Są nowe ustalenia
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą
Świat
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu
Spóźniona reakcja Rosji. Energetyczny gigant tworzy własne siły antydronowe
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem
Instagram smartfon aplikacja Oxford,,Uk,-,December,5th,2016:,An,Apple,Iphone,Showing
Reklamy na Instagramie pod lupą BBC. Sprawa dotyczy Indii
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj