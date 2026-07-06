Zapasy gazu w UE poniżej wieloletniej średniej

Z najnowszych danych firmy Gas Infrastructure Europe wynika, że w magazynach państw Unii Europejskiej znajduje się obecnie 565,62 TWh gazu ziemnego. Oznacza to średnie zapełnienie magazynów na poziomie 50 proc.

To wynik wyraźnie niższy od średniej z ostatnich pięciu lat dla tego okresu, która wynosi 65,1 proc. Różnica przekraczająca 15 punktów procentowych pokazuje, że tempo odbudowy zapasów po sezonie grzewczym jest słabsze niż zwykle.

Polska wśród liderów

Na tle większości państw Unii Europejskiej Polska prezentuje się korzystnie. W krajowych magazynach znajduje się obecnie 26,99 TWh gazu, a stopień ich zapełnienia wynosi 73,3 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

To poziom jedynie nieznacznie niższy od pięcioletniej średniej sezonowej, która wynosi 75,4 proc. Oznacza to, że polskie magazyny są przygotowane do kolejnych miesięcy znacznie lepiej niż średnio w całej Unii Europejskiej.

Duże różnice między krajami

Dane pokazują wyraźne zróżnicowanie poziomu zapasów gazu w poszczególnych państwach.

W Niemczech magazyny są obecnie zapełnione w 42,6 proc., podczas gdy średnia z ostatnich pięciu lat dla tego okresu wynosi 64,2 proc. We Francji poziom zapełnienia sięga 50 proc. przy średniej wynoszącej 63 proc.

Lepiej sytuacja wygląda we Włoszech, gdzie magazyny są wypełnione w 68,4 proc. W Austrii wskaźnik ten wynosi 55 proc., a w Hiszpanii 73,6 proc., co jest jednym z najwyższych wyników wśród dużych państw UE.

Najniższy poziom zapasów odnotowano w Holandii. Tam magazyny są zapełnione jedynie w 27,1 proc., podczas gdy pięcioletnia średnia dla tego okresu wynosi 56,9 proc. Na Węgrzech magazyny są wypełnione w 52 proc., a w Czechach w 49,9 proc.

Dlaczego poziom zapasów jest ważny?

Stan magazynów gazu jest jednym z kluczowych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego Europy. To właśnie zgromadzone rezerwy pomagają stabilizować dostawy i ograniczać ryzyko gwałtownych wzrostów cen w okresie największego zapotrzebowania, zwłaszcza zimą.

Choć sezon uzupełniania magazynów wciąż trwa, obecne dane pokazują, że wiele krajów pozostaje wyraźnie poniżej poziomów uznawanych za typowe dla tej pory roku. Polska należy natomiast do grupy państw, które utrzymują zapasy na relatywnie wysokim poziomie.