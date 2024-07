Dziurawe unijne sankcje. Rosyjski gaz płynie do Europy równie szerokim strumieniem co do Chin

Przed rosyjską agresją na Ukrainę UE była głównym odbiorcą rosyjskiego gazu. W ciągu roku naziemnymi i podwodnymi gazociągami płynęło od 130 do 175 miliardów m3 tego paliwa. Dotychczasowe starania Brukseli, by całkowicie wyeliminować rosyjski gaz z europejskiego rynku spełzły na niczym. Do Europy nadal płynie porównywalny wolumen paliwa co do Chin.