Odpowiedzią na te ryzyka jest prawidłowo skonstruowana umowa o zakazie konkurencji. Choć w branży medycznej częściej mówi się o zakazach dla lekarzy dentystów, kluczowe znaczenie ma również zabezpieczenie relacji z personelem pomocniczym: asystentkami oraz higienistkami stomatologicznymi.

Dopuszczalność zakazu konkurencji wobec asystentki i higienistki

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji z pracownikiem, który ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W przypadku personelu stomatologicznego, dostęp do takich informacji jest niemal regułą. Higienistki stomatologiczne, wykonując niektóre zabiegi samodzielnie (np. skaling, czy piaskowanie), budują bezpośrednie relacje z pacjentami. Asystentki z kolei posiadają pełny wgląd w grafik, bazy danych osobowych oraz standardy obsługi (know-how) placówki. Przejście takiego pracownika do konkurencyjnego podmiotu w tej samej dzielnicy czy miejscowości stanowi realne zagrożenie dla integralności bazy pacjentów.

Można łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której popularna higienistka, specjalizująca się w profilaktyce estetycznej, wypowiedziała umowę i rozpoczęła pracę w nowo otwartym gabinecie wcześniej informując o tym pacjentów oraz sugerując im kolejne wizyty u jej nowego (przyszłego) pracodawcy. Brak odpowiednio sformułowanej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy spowodował, że w ciągu dwóch miesięcy odpływ pacjentów regularnie zapisujących się na zabiegi higienizacji wyniósł blisko 30%. Placówka nie miała narzędzi prawnych, by dochodzić odszkodowania za przejęcie bazy kontaktowej, gdyż asystentka formalnie nie była związana zakazem. Pozostało wyłącznie dochodzenie roszczeń związanych z nieuczciwą konkurencją.

Podstawowe elementy umowy o zakazie konkurencji

Aby umowa była ważna i skuteczna, musi zawierać następujące elementy:

Forma pisemna: Pod rygorem nieważności. Brak podpisu na dokumencie oznacza brak ochrony. Zakres przedmiotowy: Należy precyzyjnie zdefiniować, co uznajemy za działalność konkurencyjną. Czy jest to praca w innym podmiocie leczniczym o tym samym profilu, czy także prowadzenie własnej działalności gospodarczej? Czas trwania: Zakaz po ustaniu stosunku pracy musi być ograniczony w czasie (np. 6 lub 12 miesięcy). Odszkodowanie: To kluczowy element. Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości nie niższej niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi zakazu.

Specyfika personelu pomocniczego. Na co zwrócić uwagę?

Przy konstruowaniu umów dla asystentek i higienistek należy unikać szablonów. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że pojęcie „szczególnie ważnych informacji” należy oceniać przez pryzmat konkretnego stanowiska.

Dla higienistki kluczowe będzie zabezpieczenie przed „wyciąganiem” pacjentów, do których ma ona dostęp podczas zabiegów. W umowie warto położyć nacisk na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie list pacjentów i stosowanych procedur medyczno-sprzedażowych.

Dla asystentki istotniejsza może być ochrona procedur organizacyjnych, cenników negocjowanych z dostawcami materiałów stomatologicznych oraz bazy danych pacjentów, którą zarządza w systemach zewnętrznych.

Wprowadzenie klauzul konkurencyjnych wobec personelu pomocniczego w gabinecie stomatologicznym nie jest wyrazem braku zaufania, lecz elementem profesjonalnego zarządzania ryzykiem prawnym i biznesowym. Dobrze skonstruowana umowa pełni funkcję prewencyjną i pozwala na realną ochronę wartości, jaką jest baza pacjentów i wypracowane standardy medyczne.

Warto pamiętać, że wadliwa umowa (np. bez określonego odszkodowania lub zbyt szeroka terytorialnie) może zostać uznana za nieważną, co w sytuacji sporu pozostawi placówkę bez ochrony.