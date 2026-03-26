Ministerstwo Finansów w opublikowanym w czwartek, 26 marca 2026 r. komunikacie przypomniało, że od 1 kwietnia 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) obejmie przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w 2024 r. nie przekroczyła 200 mln zł. Wyjątek dotyczy najmniejszych podatników – ci, których miesięczna sprzedaż fakturowana nie przekracza 10 tys. zł brutto, zostaną objęci systemem dopiero od 1 stycznia 2027 r.

KSeF to narzędzie służące do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek ich odbierania funkcjonuje już od 1 lutego 2026 r. Przed nami II etap wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Bardzo nas cieszy, że już teraz duża grupa firm wystawia faktury w systemie dobrowolnie, mimo że nie mają takiego obowiązku. Obecnie jest to ponad 306 tys. firm. Do wdrożenia obowiązku zostało jeszcze kilka dni, dlatego zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z działaniem systemu – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

KSeF: zmiana nawyków i procesów fakturowania

Resort finansów podkreślił, że wdrożenie KSeF ma uprościć obieg dokumentów i ograniczyć papierową dokumentację. System automatycznie archiwizuje faktury, co ma przyspieszyć codzienną pracę przedsiębiorstw i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. KSeF wiąże się ze zmianą nawyków i procesów fakturowania. Zachęcamy, aby nie bać się i próbować korzystać z systemu. Bardzo szybko zauważą państwo, że KSeF to prawdziwe ułatwienie dla firm. Aby pomóc przedsiębiorcom przejść przez tę zmianę, za 2026 r. nie będzie kar za błędy w korzystaniu z systemu – dodał wiceminister.

Ministerstwo przypomniało, że przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnych narzędzi, takich jak Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 oraz aplikacja mobilna, które umożliwiają m.in. wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur, a także zarządzanie danymi kontrahentów i rachunkami bankowymi.