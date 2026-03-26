We wtorek, 24 marca 2026 r., Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Celem regulacji jest przyspieszenie procesów inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Obecny rząd w sposób fundamentalny przyśpieszył prace przy tym projekcie, a dzisiejsza decyzja to kolejny tego dowód – powiedział we wtorek Minister Adam Szłapka. Nowe przepisy przewidują możliwość prowadzenia wstępnych robót budowlanych jeszcze przed zatwierdzeniem pełnej dokumentacji inwestycyjnej. Wprowadzają także mechanizmy umożliwiające etapowanie budowy elektrowni, co pozwoli lepiej zarządzać procesem inwestycyjnym i koordynować decyzje administracyjne.

Projekt ws. energetyki jądrowej: kluczowe zmiany w przepisach

Projekt doprecyzowuje stosowanie przepisów Prawa budowlanego w przypadku wydawania pozwoleń na częściowe etapy inwestycji. Wprowadza również nową kategorię decyzji administracyjnej – pozwolenie na realizację wstępnych robót budowlanych przy obiektach jądrowych. Dzięki temu inwestorzy będą mogli wcześniej rozpocząć prace przygotowawcze i budowlane, co w praktyce może skrócić czas realizacji inwestycji nawet o dwa lata.

Nowelizacja zakłada także możliwość podziału inwestycji na etapy, nawet w przypadku elementów infrastruktury, które nie funkcjonują samodzielnie. Jednocześnie roboty mające znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej będą wymagały zgody Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.