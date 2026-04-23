TVN zmienia właściciela. Jest zielone światło do przejęcie Warner Bros. Discovery

Jest zgoda akcjonariuszy

Akcjonariusze Warner Bros. Discovery (WBD) zatwierdzili w czwartek w głosowaniu przejęcie spółki przez koncern Paramount Skydance.

Decyzję podjęto na specjalnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym przez spółkę.

Transakcja na 110 mld dolarów

W myśl umowy Paramount Skydance nabędzie całość koncernu WBD za cenę 31 dolarów za akcję. Wartość całej transakcji wyceniana jest na 110 mld dolarów.

„Wstępne wyniki głosowania przeprowadzonego na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wskazują, że akcjonariusze WBD zdecydowaną większością głosów zatwierdzili przyjęcie umowy o fuzji z Paramount (Skydance)” - napisała firma w komunikacie.

Co zyskał Paramount Skydance?

W wyniku przejęcia Paramount Skydance pozyska m.in. platformę streamingową HBO Max, studia filmowe i telewizyjne należące do Warner Bros., a także stacje telewizyjne takie jak CNN, TNT i polski TVN.