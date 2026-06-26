Program "Moc Małych Społeczności" ma pomóc małym organizacjom pozarządowym ze wsi i niewielkich miast działać skuteczniej i lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, takich jak kryzysy, klęski żywiołowe czy lokalne problemy społeczne. Nie jest wymagany wkład własny finansowy.

Program "Moc Małych Społeczności": dla kogo dofinansowanie?

Program skierowany jest do małych lokalnych NGO. Nabór trwa od 16 czerwca, wnioski przyjmowane są do 8 lipca do godz. 14:00. Wyniki zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2026 r. W programie zostały wyodrębnione trzy priorytety.

Priorytet 1: Odporne, zintegrowane społeczności lokalne: 10 mln zł

Podmioty starające się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 muszą spełniać następujące warunki:

podmiot został zarejestrowany do dnia 31 grudnia 2025 roku,

średni roczny przychód podmiotu z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych nie przekroczył 200.000 zł,

podmiot jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenach wiejskich lub w miejscowościach liczących nie więcej niż 100 000 mieszkańców;

Jest to priorytet przeznaczony dla MIŚLOP posiadających doświadczenie w realizacji zadań dofinansowanych w ramach Priorytetu. W ramach tego Priorytetu można realizować projekty z zakresu bezpieczeństwa, przygotowania na kryzysy i budowania odporności. Dotacja: od 40 do 50 tys. zł.

W ramach Priorytetu organizacje otrzymujące dotację na realizację zadania powinny przeznaczyć jej część na rozwój potencjału organizacji do przygotowania się na kryzysy, reagowania podczas ich trwania i odbudowy pokryzysowej (maksymalnie do 50 proc. środków przyznanych w ramach dofinansowania).

Przykład Przykładowe działania wpisujące się w Priorytet 1: 1) działania związane z przygotowaniem społeczności lokalnej na zagrożenia oraz działania mające na celu ograniczanie negatywnych skutków w przypadku ich wystąpienia (np. działania prewencyjne, projekty związane z tematyką bezpieczeństwa cyfrowego, identyfikowanie tzw. wolontariuszy spontanicznych, którzy w razie zagrożenia mogą świadczyć pomoc, radzenie sobie ze społecznymi skutkami kryzysów, m.in. kryzysów naturalnych takich jak powódź lub susza, inicjowanie tworzenia formalnych procedur współpracy między organizacjami pozarządowymi a władzami samorządowymi w sytuacjach kryzysowych), 2) działania edukacyjne związane z budowaniem odporności społecznej, w tym z wykorzystaniem rządowych materiałów informacyjnych i edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, np. praktyczne szkolenia z wykorzystania zasad zawartych w tych materiałach (np. w Poradniku Bezpieczeństwa).

Priorytet 2: Małe inicjatywy: 18,8 mln zł

Podmioty starające się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 muszą spełniać następujące warunki:

podmiot został zarejestrowany do dnia 31 grudnia 2022 roku;

podmiot posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego otwartego konkursu ofert realizowanego w trybie art. 16a UoDPPiW3 lub był operatorem innego konkursu regrantingowego realizowanego w zbliżonym trybie, w szczególności ze środków publicznych.

Jest on przeznaczony dla najmniejszych NGO i grup nieformalnych. W ramach tego Priorytetu zakłada się realizację dwóch zadań: lokalnych inicjatyw budujących odporność społeczną oraz działań pośrednio wspierających lokalne organizacje. W ramach tego priorytetu można otrzymać dofinansowanie na zakup defibrylatora AED, szkolenia z pierwszej pomocy, warsztaty survivalowe, ćwiczenia ewakuacyjne. Organizacje otrzymujące dotacje na realizację zadania oraz organizacje, które będą operatorami, mogą przeznaczyć część dotacji na swój rozwój instytucjonalny. Dotacja: do 10 tys. zł.

Ważne Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach Priorytetów 1-2 obejmuje wszystkie sfery zadań publicznych wymienione w art. 4 ust. 1 UoDPPiW, pod warunkiem, że zawierają jeden z komponentów związanych bezpośrednio z budowaniem odporności społecznej, bezpieczeństwa lokalnego lub przygotowaniem mieszkańców do reagowania na sytuacje kryzysowe.

Priorytet 3 - Pomoc techniczna:1,2 mln zł

W ramach tego priorytetu zaplanowano środki przeznaczone na obsługę programu.

Moc Małych Społeczności. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie? [Krok po kroku]

Ofertę w konkursie należy złożyć przez Generator Ofert. Poniżej instrukcja jak złożyć ofertę. Należy:

utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://genera-tor.niw.gov.pl;

wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”;

w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program MMS 2026 i wypełnić ofertę;

w wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

Kto odpowiada za program?

Za realizację programu odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie NIW-CRSO. W ubiegłym roku analogiczny program objął ponad dwa tysiące projektów w całej Polsce.