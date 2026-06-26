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30 mln zł dla NGO ze wsi i małych miast. Można otrzymać do 50 tys. zł dotacji. Nabór do 8 lipca 2026 r.

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 11:49
pierwsza pomoc, szkolenie
dofinansowanie na szkolenie z pierwszej pomocy/Shutterstock
Do 8 lipca br. organizacje pozarządowe (NGO) ze wsi i miejscowości do 100 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowania w programie "Moc Małych Społeczności 2026". Do podziału jest 30 mln zł. Pojedyncze projekty mogą otrzymać nawet do 50 tys. zł. Wnioski należy składać przez Generator Ofert.

Program "Moc Małych Społeczności" ma pomóc małym organizacjom pozarządowym ze wsi i niewielkich miast działać skuteczniej i lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, takich jak kryzysy, klęski żywiołowe czy lokalne problemy społeczne. Nie jest wymagany wkład własny finansowy.

Program "Moc Małych Społeczności": dla kogo dofinansowanie?

Program skierowany jest do małych lokalnych NGO. Nabór trwa od 16 czerwca, wnioski przyjmowane są do 8 lipca do godz. 14:00. Wyniki zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2026 r. W programie zostały wyodrębnione trzy priorytety.

Priorytet 1: Odporne, zintegrowane społeczności lokalne: 10 mln zł

Podmioty starające się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 muszą spełniać następujące warunki:

  • podmiot został zarejestrowany do dnia 31 grudnia 2025 roku,
  • średni roczny przychód podmiotu z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych nie przekroczył 200.000 zł,
  • podmiot jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenach wiejskich lub w miejscowościach liczących nie więcej niż 100 000 mieszkańców;

Jest to priorytet przeznaczony dla MIŚLOP posiadających doświadczenie w realizacji zadań dofinansowanych w ramach Priorytetu. W ramach tego Priorytetu można realizować projekty z zakresu bezpieczeństwa, przygotowania na kryzysy i budowania odporności. Dotacja: od 40 do 50 tys. zł.

W ramach Priorytetu organizacje otrzymujące dotację na realizację zadania powinny przeznaczyć jej część na rozwój potencjału organizacji do przygotowania się na kryzysy, reagowania podczas ich trwania i odbudowy pokryzysowej (maksymalnie do 50 proc. środków przyznanych w ramach dofinansowania).

Przykład

Przykładowe działania wpisujące się w Priorytet 1:

1) działania związane z przygotowaniem społeczności lokalnej na zagrożenia oraz działania mające na celu ograniczanie negatywnych skutków w przypadku ich wystąpienia (np. działania prewencyjne, projekty związane z tematyką bezpieczeństwa cyfrowego, identyfikowanie tzw. wolontariuszy spontanicznych, którzy w razie zagrożenia mogą świadczyć pomoc, radzenie sobie ze społecznymi skutkami kryzysów, m.in. kryzysów naturalnych takich jak powódź lub susza, inicjowanie tworzenia formalnych procedur współpracy między organizacjami pozarządowymi a władzami samorządowymi w sytuacjach kryzysowych),

2) działania edukacyjne związane z budowaniem odporności społecznej, w tym z wykorzystaniem rządowych materiałów informacyjnych i edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, np. praktyczne szkolenia z wykorzystania zasad zawartych w tych materiałach (np. w Poradniku Bezpieczeństwa).

Priorytet 2: Małe inicjatywy: 18,8 mln zł

Podmioty starające się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 muszą spełniać następujące warunki:

  • podmiot został zarejestrowany do dnia 31 grudnia 2022 roku;
  • podmiot posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego otwartego konkursu ofert realizowanego w trybie art. 16a UoDPPiW3 lub był operatorem innego konkursu regrantingowego realizowanego w zbliżonym trybie, w szczególności ze środków publicznych.

Jest on przeznaczony dla najmniejszych NGO i grup nieformalnych. W ramach tego Priorytetu zakłada się realizację dwóch zadań: lokalnych inicjatyw budujących odporność społeczną oraz działań pośrednio wspierających lokalne organizacje. W ramach tego priorytetu można otrzymać dofinansowanie na zakup defibrylatora AED, szkolenia z pierwszej pomocy, warsztaty survivalowe, ćwiczenia ewakuacyjne. Organizacje otrzymujące dotacje na realizację zadania oraz organizacje, które będą operatorami, mogą przeznaczyć część dotacji na swój rozwój instytucjonalny. Dotacja: do 10 tys. zł.

Ważne

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach Priorytetów 1-2 obejmuje wszystkie sfery zadań publicznych wymienione w art. 4 ust. 1 UoDPPiW, pod warunkiem, że zawierają jeden z komponentów związanych bezpośrednio z budowaniem odporności społecznej, bezpieczeństwa lokalnego lub przygotowaniem mieszkańców do reagowania na sytuacje kryzysowe.

Priorytet 3 - Pomoc techniczna:1,2 mln zł

W ramach tego priorytetu zaplanowano środki przeznaczone na obsługę programu.

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Ofertę w konkursie należy złożyć przez Generator Ofert. Poniżej instrukcja jak złożyć ofertę. Należy:

  • utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://genera-tor.niw.gov.pl;
  • wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”;
  • w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program MMS 2026 i wypełnić ofertę;
  • w wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

Kto odpowiada za program?

Za realizację programu odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie NIW-CRSO. W ubiegłym roku analogiczny program objął ponad dwa tysiące projektów w całej Polsce.

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Źródło: gov.pl
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: dofinansowaniebezpieczeństwoNGOpierwsza pomoc
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