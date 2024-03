Bon senioralny to wsparcie finansowe, które ma pokryć koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób starszych. Planowany termin jego wprowadzenia to druga połowa 2025 roku. Co już wiadomo na temat tego świadczenia? Kto będzie mógł je otrzymać i jakie warunki trzeba będzie spełnić?