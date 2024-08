Laury dla zwycięzcy

Przyznawanie premii za zdobyte medale na imprezach sportowych jest dość rozpowszechnioną tradycją sięgającą czasów starożytnych. Wówczas zwycięzca Olimpiady, oprócz prawa do wstawienia swojego posągu w gaju Zeusa, otrzymywał od swojego polis (helleńskie miasto-państwo) nagrodę, za którą swobodnie mógł kupić sobie wieś. Współcześni zwycięscy poszczególnych dyscyplin sportowych nie mogą liczyć na tak wysokie wgrane, ale niektóre z nagród są naprawdę dość zaskakujące.

Sportowcy z Azji zwycięzcami rankingu

Za zdobycie medali olimpijskich najwyższe nagrody dostaną sportowcy z Azji. A konkretnie z Hongkongu, Singapuru i Indonezji. Tu nagrody pieniężne są liczone w setkach tysięcy dolarów. I tak za złoty medal sportowiec z Hongkongu otrzyma równowartość 768 tys. dolarów, olimpijczyk z Singapuru 745 tys. dolarów, a z Indonezji 300 tys. dolarów. I odpowiednio za srebro Chińczyk z Hongkongu zgarnie 384 tys. dolarów, Singapurczyk 373 tys. dolarów, a Indonezyjczyk 150 tys. dolarów. Brązowy medal to dodatkowa premia w wysokości 192 tys. dolarów od władz Hongkongu, 186 tys. dolarów od władz Singapuru i 60 tys. dolarów od władz Indonezji.

Krowy, worki ryżu i mieszkanie

Oprócz gotówki lub zamiast niej niektórzy sportowcy mogą liczyć na dodatkowe wygrane, na przykład mieszkania i samochody, zarówno od rządów, jak i firm prywatnych. Olimpijczycy z Kazachstanu mogą otrzymać równowartość 250 tys. dolarów za złoty medal, 150 tys. dolarów za srebrny i 75 tys. dolarów za brązowy, a do tego państwo podaruje im mieszkanie.

Jak donoszą lokalne media, Malezyjska Narodowa Rada Sportu oferuje nagrodę w wysokości nieco ponad 215 tys. dolarów dla indywidualnych złotych medalistów. Srebrni medaliści mają otrzymać ponad 64 tys. dolarów, a brązowi medaliści zostaną nagrodzeni ponad 21 tys. dolarów. Niektóre prywatne firmy w Malezji podobno oferowały inne zachęty, takie jak luksusowe apartamenty z obsługą lub dodatkową gotówkę.

Japońska tenisistka stołowa Kasumi Ishikawa otrzymała w prezencie 100 worków ryżu po zdobyciu srebrnego medalu na Igrzyskach w Tokio. Indonezyjskie złote medalistki w badmintonie Apriyani Rahayu i Greysia Polii podobno otrzymały w spadku pięć krów, restaurację z klopsikami i nowy dom.

Niektórzy przyznają nagrody sportowcom spoza miejsc na podium. Niemiecka Fundacja Pomocy Sportowej rozdaje nagrody pieniężne do ósmego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich. Złoci medaliści otrzymują ok. 22 tys. dolarów. Natomiast sportowcy z Wielkiej Brytanii, Norwegii i kilku innych krajów nie otrzymują bezpośredniego bonusu pieniężnego za miejsce na podium. Jak widać co kraj to obyczaj.

Na co mogą liczyć polscy olimpijczycy?

Wśród 15 krajów wymienionych w artykule CNBC Polska znalazła się na 12. miejscu. Wyprzedziły nas między innymi Izrael, Francja czy Stany Zjednoczone. Na jak wysokie premie mogą zatem liczyć polscy mistrzowie olimpijscy i ich trenerzy? O tym można przeczytać w regulaminie nagród Polskiego Komitetu Olimpijskiego za wyniki uzyskane w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024.

Lista nagród za poszczególne medale

Konkurencje indywidualne

Złoty medal: mieszkanie dwupokojowe, nagroda finansowa w wysokości 250 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Srebrny medal: nagroda finansowa w wysokości 200 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Brązowy medal: nagroda finansowa w wysokości 150 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Drużyny, osady, sztafety, deble, miksty i załogi (2-, 3-, 4-, 5-, 6- i 7-osobowe)

Złoty medal: mieszkanie jednopokojowe, nagroda finansowa w wysokości 250 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje dla każdej osoby

Srebrny medal: nagroda finansowa w wysokości 200 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje dla każdej osoby

Brązowy medal: nagroda finansowa w wysokości 150 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje dla każdej osoby

Konkurencje zespołowe

Złoty medal: nagroda finansowa w wysokości 2 mln PLN do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje dla każdej osoby

Srebrny medal: nagroda finansowa w wysokości 1,5 mln PLN do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje dla każdej osoby

Brązowy medal: nagroda finansowa w wysokości 1 mln PLN do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje dla każdej osoby

Trenerzy główni

Złoty medal: nagroda finansowa w wysokości 100 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Srebrny medal: nagroda finansowa w wysokości 75 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Brązowy medal: nagroda finansowa w wysokości 50 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Nagrody w przypadku zdobycia więcej niż jednego medalu

Dwa złote medale: 1 mieszkanie, nagroda finansowa za złoty medal x2, 1 diament, 1 obraz, 1 voucher na wakacje

Złoty i srebrny medal: 1 mieszkanie, nagroda finansowa za złoto plus za srebro, 1 diament, 1 obraz, 1 voucher na wakacje

Złoty i brązowy medal: 1 mieszkanie, nagroda finansowa za złoto plus za brąz, 1 diament, 1 obraz, 1 voucher na wakacje

Dwa srebrne medale: nagroda finansowa za srebrny medal x2, 1 diament, 1 obraz, 1 voucher na wakacje

Srebrny i brązowy medal: nagroda finansowa za srebro plus za brąz, 1 diament, 1 obraz, 1 voucher na wakacje

Dwa brązowe medale: nagroda finansowa za brązowy medal x2, 1 diament, 1 obraz, 1 voucher na wakacje.

Na stronie PKOl-u nie podano ani autorów obrazów, ani wielkości diamentów, jakimi obdarzeni zostaną polscy medaliści. Patrząc wstecz na olimpijskie dokonania polskich sportowców, możemy być pewni, że większość z nich będzie musiała zadowolić się satysfakcją z udziału w XXXIII Olimpiadzie w Paryżu.