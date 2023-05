PCF Group rozpoczyna emisję do ok. 5,85 mln akcji serii F, z której planuje pozyskać od 205 do 295 mln zł, podała spółka. Oferta skierowana jest do wybranych inwestorów; wśród nich jest Krafton, południowokoreański wydawca i producent gier, który zobowiązał się do objęcia ponad 60% oferowanych akcji o łącznej wartości około 144,5 mln zł.

"Realizacja naszych planów wymaga oczywiście zapewnienia adekwatnego finansowania, a jednym z jego kluczowych elementów jest emisja nowych akcji, z którą właśnie startujemy. Cieszymy się, że jeszcze przed rozpoczęciem oferty pozyskaliśmy inwestora, który zobowiązał się do objęcia ponad 60% oferowanych akcji, czyli firmę Krafton, jednego z największych południowokoreańskich wydawców i producentów gier" - powiedział prezes i główny akcjonariusz PCF Group Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

"Nowa emisja (SPO) obejmie do około 5,85 mln akcji serii F, z której spółka planuje pozyskać od około 205 mln do około 295 mln zł. Oferta jest przeprowadzana w trybie subskrypcji prywatnej (niewymagającej opublikowania prospektu), skierowanej wyłącznie do zaproszonych do udziału w niej inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro. Emisja jest przeprowadzana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25% akcji spółki (na koniec dnia 28 lutego 2023 r.), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, co umożliwi im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym" - czytamy w komunikacie.

Krafton zobowiązał się objąć akcje stanowiące 10% kapitału zakładowego PCF Group po przeprowadzeniu oferty, a więc około 3,59 mln akcji (ponad 60% emisji) przy założeniu objęcia maksymalnej liczby akcji serii F, podano.

"Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Krafton została ustalona na poziomie 40,2 zł za każdą akcję, niezależnie od liczby i ceny emisyjnej akcji, które zostaną objęte przez pozostałych inwestorów uczestniczących w SPO. Łączna wartość akcji obejmowanych przez Krafton, zakładając objęcie maksymalnej liczby akcji serii F w ofercie, wyniesie zatem maksymalnie około 144,5 mln zł" - napisano też w informacji.

Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu rusza dzisiaj, 29 maja, i potrwa do 1 czerwca (z możliwością skrócenia) i również 1 czerwca poznamy cenę emisyjną akcji oraz nastąpi ich wstępny przydział. Umowy objęcia akcji będą zawierane od 2 do 6 czerwca, a ostateczna alokacja akcji nastąpi 9 czerwca br., podano także.

"Na podstawie złożonych przez inwestorów (w tym uprawnionych inwestorów) deklaracji, najpóźniej w dniu 1 czerwca 2023 r. spółka, w porozumieniu z firmą inwestycyjną, ustali wartość ceny emisyjnej oraz liczbę akcji oferowanych, które zostaną zaproponowane do objęcia przez inwestorów. Ponadto, spółka w porozumieniu z firmą inwestycyjną dokona również wyboru inwestorów (w tym Uprawnionych Inwestorów), którym złoży oferty objęcia akcji oferowanych" - czytamy w zasadach subskrypcji.

W przypadku dojścia oferty do skutku (przy założeniu objęcia wszystkich akcji oferowanych) oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oferowanych, akcje oferowane będą stanowić ok. 16,29% kapitału zakładowego oraz ok. 16,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano w zasadach subskrypcji.

"Na realizację nowej strategii spółka zamierza wykorzystać także środki własne, wpływy z bieżącej działalności operacyjnej oraz inne dostępne źródła finansowania, które nie spowodują rozwodnienia akcjonariuszy" - wskazano też w komunikacie.

Przed kilkoma dniami spółka zależna PCF Group - People Can Fly Canada - zawarła umowy z Bank of Montreal dotyczące udzielenia jej dwóch kredytów obrotowych: do 1,2 mln dolarów kanadyjskich (około 3,7 mln zł) na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada, oraz do 8 mln dolarów kanadyjskich (około 24,8 mln zł) na prefinansowanie przyszłych ulg podatkowych w Kanadzie, przypomniano w materiale.

"Zaprezentowana w styczniu tego roku zaktualizowana strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada, że większość gier z naszego portfela wydamy samodzielnie. Nasz 5-letni plan finansowy jednoznacznie wskazuje, że przejście na self-publishing w dłuższym terminie buduje większą wartość dla spółki i akcjonariuszy. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022" - podsumował prezes.

Strategia rozwoju grupy People Can Fly, obok rozwijania własnej działalności wydawniczej, zakłada również możliwość współpracy z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire), jeśli pojawią się atrakcyjne możliwości takiej współpracy. Tego rodzaju umowy zapewniają PCF Group stabilność finansową, a jednocześnie przestrzeń do eksperymentowania i rozwoju, wskazano w informacji.

Pod koniec marca br. PCF Group, kluczowy akcjonariusz spółki i prezes Sebastian Wojciechowski oraz Krafton, Inc. zawarli umowę inwestycyjną dotyczącą warunków objęcia przez inwestora akcji serii F oraz innych praw i obowiązków umownych każdej ze stron w związku z inwestycją. Jak wówczas informowano, akcje spółki miały zostać wyemitowane na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 117 078,82 zł w drodze emisji nie więcej niż 5 853 941 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,02 zł każda.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)