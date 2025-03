Cena spot złota wzrosła o ponad 1 proc. do 3052,97 dolarów za uncję o godz. 10:30 GMT. Do rekordowego poziomu z poprzedniego tygodnia, gdy 20 marca uncja złota kosztowała rekordowe 3057,21 USD, brakuje zaledwie kilka dolarów. Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto wzrosły o 1,3 proc. do 3060,90 dolarów – podaje Reuters.

Reklama

Złoto, które tradycyjnie postrzegane jest jako zabezpieczenie przed niepewnością i inflacją, w tym roku podrożało już o ponad 15 proc..

Polityka USA wzmaga niepewność na rynku

Nitesh Shah, strateg ds. towarów w WisdomTree powiedział agencji Reutrs, że obecna polityka Stanów Zjednoczonych, szczególnie wojna celna jaką wywołał Donald Trump, generuje ogromne ilości niepewności. W ocenie Shaha, złoto, będące defensywnym aktywem, w dużej mierze drożeje właśnie z powodu tych niepewności.

Reuters przypomina, że Trump w środę ogłosił 25-procentowe cło na importowane samochody osobowe i lekkie ciężarówki.

Prognozy – złoto będzie drożeć

Analitycy ANZ Bank podtrzymali swoje bycze nastawienie do złota, choć w ich ocenie możliwa jest konsolidacja po niedawnym szybkim wzroście w kierunku 3040 USD za uncję.

Natomiast Goldman Sachs podniósł w środę prognozę ceny złota na koniec 2025 r. W ocenie analityków pod koniec roku cena kruszcu osiągnie poziom 3300 USD za uncję. Wcześniejsze prognozy Goldman Sachs wskazywały ceną 3100 USD.

Podniesienie prognozy Goldman Sachs tłumaczy większym niż oczekiwano napływem środków do ETF-ów i utrzymującym się dużym popytem na złoto ze strony banków centralnych.