Wedle aktualnych danych z karty PayPo, z której już teraz korzysta ponad 350 tysięcy użytkowników w Polsce. Po fazie testów odroczone płatności są obecnie dostępne są w 30 walutach, czyli kartą PayPo będzie można zapłacić w ponad 50 krajach na świecie. W tak atrakcyjnych miejscach dla naszych wakacji jak Czarnogóra czy zakupowa Andora, które używają Euro jako swojej waluty.

Odroczone płatności walutowe - bo Polacy rozliczają się w euro czy w USD

Polacy coraz chętniej podróżują do innych krajów, kupują w zagranicznych sklepach internetowych i korzystają z międzynarodowych usług. Potwierdzają to najnowsze dane CBOS. Jak wynika z badania, w minionym roku wyjazdy wypoczynkowe zadeklarowało 64% ankietowanych, a wyjazdy zagraniczne aż 44%. To najwyższa wartość tego wskaźnika od 1993 roku, odkąd CBOS monitoruje tę kwestię.

Z badania jakie przeprowadził fintech wśród swoich klientów, ponad 80% z nich jest zainteresowanych możliwością, skorzystania z płatności odroczonych również poza Polską. Najchętniej skorzystaliby z odroczonych płatności podczas wakacyjnego wypoczynku -70%, a 52% robiąc zakupy w zagranicznych sklepach online i 46% - kupując bilety lotnicze lub bilety kolejowe i autobusowe.

- Uruchomienie możliwości płacenia w innych walutach za pośrednictwem karty PayPo to ważny krok w rozwoju firmy, jak i całej branży BNPL (buy now, pay later) w Polsce. Po raz kolejny wychodzimy poza utarte schematy i wyznaczamy nowe standardy, pokazując, że płatności odroczone mogą być jeszcze bardziej elastyczne i dopasowane do realnych potrzeb konsumentów – mówi Piotr Szymczak, Chief Growth Officer w PayPo.

- Dla Polaków możliwość odraczania płatności także za granicą to ogromna wartość. To rozwiązanie, które pozwala lepiej planować wyjazdy, korzystać z okazji zakupowych i jednocześnie nie nadwyrężać domowego budżetu. Dla nas to kolejny krok w realizacji celu, jakim jest to, aby PayPo stało się domyślną formą płatności wśród polskich konsumentów – teraz nie tylko płacących w Polsce, ale również za granicą – dodaje Piotr Szymczak.

Walutowe płatności odroczone: jak to się robi

Wykonywanie transakcji płatniczych kartą PayPo w walutach jest bliźniaczo podobne do transakcji krajowych w złotówkach. Spłata zobowiązań wobec fintechu również odbywa się w naszej walucie, bez opłaty za przewalutowanie.

Korzystny kurs jest dostępny dla wszystkich użytkowników karty - nie ponoszą oni za to żadnych stałych opłat, ani nie muszą dokupować dodatkowych abonamentów. Właściciel karty sam ustala w aplikacji limit i nadal może płacić zbliżeniowo kartą, tym razem za granicą lub podaje jej standardowo dane w sklepach online.

Rozliczenia transakcji odbywają się z PLN (złotówkach) w opcji spłaty transakcji jak i ustalaniu limitu. Aby mieć jasność co do kosztów, w aplikacji użytkownicy mają dostępny kalkulator walutowy, wskazujący wartość transakcji w PLN po przewalutowaniu a także dostępne informacje o walutach i ich aktualnych kursach.

Jak wynika z przytoczonych wcześniej wewnętrznych badań klientów PayPo nowa międzynarodowa funkcja karty wpisuje się w długofalową strategię firmy, która konsekwentnie rozwija swoje usługi.

Aż 73% badanych uznało za najważniejsze kryterium przy płaceniu w obcej walucie przejrzysty kurs wymiany, bez opłaty za przewalutowanie. Cieszmy się, że kolejna polska firma technologiczna umacnia swoją pozycję jednego z liderów innowacji finansowych w Polsce i rusza w kierunku dalszego rozwoju także na międzynarodowym rynku usług.