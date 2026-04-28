Macie dom lub mieszkanie? 15 maja mija ważny termin. Kara za spóźnienie to nawet 64 tysiące złotych

Jagienka Michalik
dzisiaj, 18:59
Zaniedbanie tego obowiązku nie kończy się na zwykłym upomnieniu. Może oznaczać naliczenie odsetek, a w poważniejszych przypadkach także dotkliwe kary finansowe. Co roku wiosną właściciele nieruchomości muszą pamiętać o ważnym obowiązku finansowym. Jedną z kluczowych dat w tym okresie jest 15 maja. To dzień, w którym należy opłacić drugą ratę podatku od nieruchomości.

Obowiązek, który dotyczy milionów właścicieli

Podatek od nieruchomości obejmuje szeroką grupę osób — nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych, ale również mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Każdego roku gminy przesyłają podatnikom decyzje określające wysokość należności oraz harmonogram płatności. Dokument ten, nazywany nakazem płatniczym, trafia do skrzynek pocztowych i stanowi podstawę do uregulowania zobowiązania.

Jeśli roczna kwota podatku przekracza 100 zł, można ją rozłożyć na cztery raty. Terminy płatności przypadają kolejno na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku niższej kwoty całość należy zapłacić jednorazowo przy pierwszym terminie.

Mimo jasnych zasad wielu podatników zapomina o majowej racie. Często wynika to z przeoczenia korespondencji lub odkładania sprawy na później.

Co w sytuacji, gdy decyzja przyjdzie za późno?

Zdarza się, że decyzja podatkowa dociera do adresata już po terminie płatności. Przepisy przewidują w takiej sytuacji rozwiązanie Podatnik ma 14 dni od momentu doręczenia dokumentu na uregulowanie należności.

Nie oznacza to jednak, że można zignorować obowiązek. Podatek nadal trzeba zapłacić, a brak reakcji może prowadzić do konsekwencji finansowych.

Opóźnienie oznacza dodatkowe koszty

Nieuregulowanie podatku w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę. Początkowo mogą być niewielkie, ale wraz z upływem czasu rosną, zwiększając całkowitą kwotę do zapłaty.

W przypadku długotrwałego unikania płatności sprawa może trafić do egzekucji administracyjnej. Wtedy urząd skarbowy lub gmina mogą podjąć bardziej zdecydowane działania w celu odzyskania należności.

Przepisy przewidują także możliwość nałożenia grzywny. W skrajnych przypadkach może ona wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego zwlekanie z płatnością zwykle się nie opłaca.

Jak ustalana jest wysokość podatku

Stawki podatku od nieruchomości ustalają gminy, jednak nie mogą one przekraczać limitów wyznaczanych corocznie przez Ministerstwo Finansów.

W 2026 roku maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą może sięgać 35,53 zł za metr kwadratowy. Dla pozostałych budynków górna granica to 12 zł za metr kwadratowy.

Wysokość podatku od gruntów zależy natomiast od ich przeznaczenia i może wynosić od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych za metr kwadratowy.

Kto musi zapłacić podatek

Obowiązek podatkowy spoczywa przede wszystkim na właścicielach nieruchomości — zarówno domów, jak i mieszkań. Dotyczy także użytkowników wieczystych gruntów oraz osób korzystających z nieruchomości należących do państwa lub samorządu.

Nie obejmuje natomiast najemców. W ich przypadku odpowiedzialność za podatek ponosi właściciel lokalu.

Termin, którego lepiej nie ignorować

15 maja to data, której nie warto bagatelizować. Nawet niewielka zaległość może szybko przerodzić się w znacznie wyższy koszt przez naliczone odsetki czy ewentualne kary. Pilnowanie terminów wskazanych w decyzji podatkowej pozwala uniknąć niepotrzebnych wydatków i problemów z urzędem.

