Największe obawy dotyczące wpływu nowej fali Covid-19 na światową gospodarkę dotyczą krajów azjatyckich, gdzie omikron rozprzestrzenia się z pewnym opóźnieniem - poinformowało w opublikowanym w środę komentarzu PZU. ”Wprowadzenie tam mocnych ograniczeń sanitarnych (i wzrost absencji) grozi bowiem wznowieniem zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw” – stwierdził główny ekonomista PZU Paweł Durjasz.

Reklama

Zauważył on, że na razie widać wyraźny wzrost zakażeń w słabo ”wyszczepionych” Indiach (gdzie dominują mniej skuteczne wobec omikrona szczepionki wektorowe) i na Filipinach. Wyraźnie rosną zakażenia w Japonii, gdzie stopień ochrony przed ciężkim przebiegiem Covid-19 wydaje się wysoki.

Reklama

Zdaniem analityka, w Korei Południowej, a zwłaszcza w Chinach, omikron jeszcze nie zdążył stać się wyzwaniem. Chiny mają bowiem bardzo wysoki odsetek "wyszczepienia”, ale lokalnymi szczepionkami wektorowymi, które prawdopodobnie nie zapewniają najlepszej ochrony przed omikronem.

”Czy kraje te będą nadal stosować bezkompromisową - i zarazem kosztowną dla globalnej gospodarki - politykę restrykcji sanitarnych, jeśli ten wariant koronawirusa zacznie się tam rozprzestrzeniać?” - zastanawia się analityk PZU. Jego zdaniem pytanie to jest tym bardziej zasadne, że Chiny próbują teraz ożywić koniunkturę gospodarczą przez obniżki stóp procentowych oraz zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych.

”PKB w tym kraju wyniósł wprawdzie w 2021 r. 8,1 proc., dzięki niskiej bazie w roku 2020. W IV kwartale PKB wzrósł tam o 4 proc.” – poinformował Paweł Durjasz.

W komentarzu zwrócił on uwagę, że USA natomiast wchodzą w rok 2022 z mocno rozpędzoną gospodarką, chociaż ostatnie dane wskazują, że ekspansja omikrona może na przełomie roku nieco wzrost PKB przyhamować. ”Wskaźniki koniunktury, pomimo rekordowej fali zakażeń, obniżyły się nieznacznie. Mocno spadła jednak grudniowa sprzedaż detaliczna, w tym zwłaszcza bazowa, która stanowi przybliżenie konsumpcji” – wyjaśnił analityk PZU. I dodał, że po dwóch miesiącach wzrostu obniżyła się także produkcja przemysłowa – pojawiły się znów problemy z dostawami. Zdaniem analityka mimo tego spadku, sprzedaż detaliczna jest wyraźnie wyższa niż przed pandemią, a poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost wynagrodzeń stanowią wsparcie konsumpcji.

Paweł Durjasz zwrócił uwagę, że w krajach Europy Zachodniej i USA rekordowa fala zakażeń spowodowana omikronem zaczyna mijać szczyt.

”W Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, ale również np. w Grecji, liczba zakażeń zaczęła się zauważalnie obniżać. Francja, Irlandia i Włochy wydają się wchodzić w tę fazę. Holandia (…) ogłosiła poluzowanie ograniczeń sanitarnych w sektorze usług. Inne kraje, na czele z Niemcami, utrzymują zaostrzone reżimy sanitarne” – wyliczył analityk PZU.

Podkreślił on, że gospodarka niemiecka bardzo słabo zakończyła poprzedni rok. PKB w 2021 r. wzrósł tam o 2,7 proc., co oznacza spadek PKB w IV kw. Wynika to z problemów niemieckiego przemysłu, któremu szczególnie mocno we znaki dały się globalne zakłócenia dostaw. "W listopadzie produkcja przemysłowa znów obniżyła się z tego powodu. Wznowienie problemów z dostawami wskutek ekspansji omikrona może oznaczać kolejny kwartalny spadek PKB w Niemczech” – poinformowało PZU.

Ubezpieczyciel zaznaczył jednocześnie w komentarzu, że popyt na niemiecki eksport ciągle jednak rośnie i po unormowaniu sytuacji wzrost gospodarczy w Niemczech może okazać się jednym z najwyższych w strefie euro w 2022 r. W innych krajach strefy euro produkcja przemysłowa wyraźnie w listopadzie wzrosła.

"Utrzymują się niedobory pracowników, bo stopień aktywności zawodowej pozostaje ciągle niski"

Według analityka obniżyła się natomiast stopa bezrobocia w strefie euro, zbliżając się do najniższego poziomu sprzed pandemii (7,2 proc. w listopadzie). ”Utrzymuje się mocny popyt na pracę, co wobec podwyższonej inflacji (5 proc. r/r w grudniu) powinno z czasem przełożyć się na wzrost wynagrodzeń. Na razie takiego efektu nie widać” – stwierdził Durjasz.

Dodał on, że stopa bezrobocia spadła także w USA. W grudniu 2021 r. obniżyła się do 3,9 proc. ”Wydaje się zatem, że drugi z warunków Fed dotyczący podwyżek stóp (procentowych - PAP) jest bliski spełnienia. Utrzymują się niedobory pracowników, bo stopień aktywności zawodowej pozostaje ciągle niski. Rośnie presja płacowa. W sprzyjających warunkach popytowych, firmy mogą przerzucać wzrost kosztów z tego tytułu na klientów” – stwierdził Durjasz.

Jego zdaniem możliwe osłabienie wzrostu gospodarczego wskutek fali omikrona nie powstrzyma raczej w tej sytuacji Fed od podjęcia decyzji o podwyżce stopy referencyjnej już w II kwartale.

Inflacja w USA sięgnęła w grudniu 7 proc. r/r, przy inflacji netto na poziomie 5,5 proc. r/r.