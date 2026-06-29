Forsal logo

10 lat pracy to 20 czy 26 dni urlopu? Wymiar z Kodeksu pracy

Emilia Panufnik redakcja infor.pl
Emilia Panufnikautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 11:59
10 lat pracy ile dni urlopu
10 lat pracy to 20 czy 26 dni urlopu? Wymiar z Kodeksu pracy/Shutterstock
10 lat pracy to granica oddzielająca prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego od prawa do 26 dni urlopu. Od kiedy liczy się dłuższy urlop pracownika? Od nowego roku kalendarzowego czy od konkretnego dnia, kiedy mija 10 lat zatrudnienia? Pamiętajmy, że do stażu urlopowemu wlicza się także czas nauki.

Ile dni urlopu przysługuje?

Kodeks pracy reguluje wymiar urlopu wypoczynkowego w art. 154. Można mieć 20 lub 26 dni urlopu rocznie. Wszystko zależy od okresu zatrudnienia.

10 lat pracy a urlop

Jeżeli okres zatrudnienia danej osoby jest krótszy niż 10 lat, przysługuje jej 20 dni urlopu. Natomiast zatrudnienie przez 10 lub więcej lat daje prawo do zwiększonego puli dni urlopowych czyli 26 dni w roku. Należy jednak zwrócić uwagę na to czy zatrudnienie jest w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy, ponieważ urlop ulega proporcjonalnemu pomniejszenia przy niepełnym etacie. Dla przykładu przy 5-letnim zatrudnieniu na pół etatu przysługuje 10 dni urlopu rocznie. Natomiast przy 11-letnim zatrudnieniu na pół etatu należy się 13 dni urlopu w roku. Gdyby wynikiem obliczeń urlopu przy niepełnym etacie była nierówna liczba, prawo nakazuje zaokrąglać ją w górę do pełnego dnia urlopu, np. 2/3 etatu to 14 (po zaokrągleniu liczby 13,33) albo 18 (po zaokrągleniu liczby 17,33) dni urlopu.

Do stażu pracy uprawniającego do określonej liczby dni urlopowych wlicza się także wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia. Nie ma przy tym znaczenia, że pomiędzy kolejnymi umowami były przerwy. Nieważne jest również to w jakim trybie doszło do rozwiązania umów. Jeśli jedna osoba pracuje jednocześnie w ramach dwóch lub większej liczbie stosunków pracy, zalicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Urlop uzupełniający po 10 latach pracy

Gdy pracownikowi mija 10 lat zatrudnienia, nabywa prawo do urlopu uzupełniającego. Na przykład: w związku z 10-letnim zatrudnieniem pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego dnia 25 września 2025 r. Otrzymuje dodatkowe 6 dni urlopu do wykorzystania w 2025 r. Z dniem 1 stycznia 2026 r. nabędzie prawo do pełnej, zwiększonej puli 26 dni urlopowych. Prawo do dłuższego urlopu po 10 latach pracy nabywa się więc równo po 10 latach zatrudnienia.

10 lat pracy a czas nauki

Co bardzo ważne przy ustalaniu liczby przysługujących pracownikowi dni urlopu, do stażu pracy wlicza się także okresy nauki takie jak szkoła zawodowa, technikum, liceum, studia. Ile lat nauki dodaje się do stażu urlopowego? Stosujemy przelicznik z art. 155 § 1 Kodeksu pracy. Ukończenie poszczególnych szkół daje prawo do doliczenia konkretnej liczby lat:

  1. zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średnia szkoła zawodowa – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata,
  5. szkoła policealna – 6 lat,
  6. szkoła wyższa – 8 lat.

Po ukończeniu studiów (i to nieważne czy magistra, licencjata czy inżyniera) wystarczy więc pracować 2 lata, aby uzyskać prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego. W tym wypadku przyznaje się największą liczbę lat do stażu urlopowego - aż 8. Należy jednak mieć na uwadze, że podjęcie pierwszej pracy wiąże się z odmienną zasadą nabywania prawa do urlopu. W roku kalendarzowym, w którym doszło do nawiązania stosunku pracy, pracownik nabywa prawo do 1/12 rocznego wymiaru urlopu po każdym miesiącu pracy (1,66 dnia). Dopiero w kolejnym i każdym następnym roku kalendarzowym z dniem 1 stycznia nabędzie prawo do pełnej puli 20 dni urlopu wypoczynkowego, a później 26 dni wolnego od pracy (po co najmniej 10 latach zatrudnienia).

Ważne

Licząc staż urlopowy, nie sumuje się podanych lat z tytułu kilku ukończonych szkół. Bierzemy pod uwagę ostatnią ukończoną szkołę. Co w przypadku jednoczesnej nauki i pracy? Zalicza się albo okres zatrudnienia, albo okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Emilia Panufnik redakcja infor.pl
Emilia Panufnik

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNie dostaniesz chorobowego za 5 dni zwolnienia lekarskiego z tym kodem »
Tematy: pracaurlop wypoczynkowyiledni
Powiązane
księgowa na urlopie, urlop księgowej
Czy pracodawca może odwołać urlop pracownika? Tak, ale musi zapłacić [SZCZEGÓŁY]
pracownik, pracownicy, pieniądze
Pieniądze zamiast urlopu? Zasady rozliczeń są jasne, a pracodawcy, który nie przestrzega zasad, grozi nawet 30.000 zł kary!
choroba biuro praca
Do kiedy trzeba wybrać zaległy urlop? Przepisy wskazują konkretną datę i… potężne, pieniężne kary
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?
Koniec z zielonymi legitymacjami emeryta-rencisty. ZUS ogłasza zmiany
Pułkownik Wołodymyr Kononnikow
Nie żyje dowódca ukraińskiej brygady zmechanizowanej. Znaleziono go z raną postrzałową
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj