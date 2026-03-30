Dotyczy to m.in. nauczycieli. Po podwyżkach w 2024 roku, drugi próg podatkowy objął 36,17 proc. nauczycieli. W tym roku ten procent może być jeszcze większy. Jak wynika z danych MEN w 2024 tylu nauczycieli przekroczyło w ubiegłym roku drugi próg podatkowy:

3,10 proc. początkujących,

11,74 proc. mianowanych,

55,69 proc. dyplomowanych.

Karanie awansu płacowego

Propozycja zmiany miałaby zmniejszyć obciążenia fiskalne osób o niskich i średnich dochodach oraz ograniczyć tzw. karanie awansu płacowego wyższym podatkiem. Autor petycji podkreśla, że obecny system powoduje, iż wzrost wynagrodzenia często nie przekłada się proporcjonalnie na wzrost dochodu netto.

W petycji znajduje się również postulat powiązania wysokości progów podatkowych z obiektywnymi wskaźnikami ekonomicznymi, na przykład inflacją lub wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Taka zmiana miałaby zapobiec sytuacji, w której progi podatkowe przez wiele lat pozostają zamrożone Wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji zwiększyłoby przewidywalność systemu podatkowego - uzasadnia autor.

Korzyści dla podatników

Według niego wprowadzenie pierwszego progu podatkowego na poziomie 171 tys. zł przyniosłoby korzyści dla podatników i całego systemu podatkowego. Pozwoliłoby realnie dostosować skalę PIT do obecnych warunków gospodarczych. Spowodowałoby zwiększenie dochodu netto grupy pracowników, którzy szybko przekraczają próg podatkowy.

Pierwszy próg podatkowy wynosi aktualnie 120 tys. zł. Stawka opodatkowania wynosi wówczas 12 proc. To, że ktoś wszedł w drugi próg nie oznacza, że musi zapłacić większy podatek. Można tego uniknąć przede wszystkim poprzez skorzystanie z różnorodnych ulg podatkowych. Należą do nich:

ulga na dzieci,

ulga dla osób do 26 roku życia,

ulga na powrót, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

ulga dla rodzin 4+, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia.

Kiedy zostanie podwyższony pierwszy próg podatkowy?

Jakie są obecnie szanse na zmianę? Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że prognoza dochodów budżetu państwa na 2026 r. nie zakłada podwyższenia progu dochodowego. Pojawiają się jednak nieoficjalne infomacje, że jest to mozliwe w kolejnym roku.