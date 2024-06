NBP kupuje kolejne tony złota

Od 2018 r. kupiliśmy ponad 260 ton złota, a w samym 2023 r. 130 ton; w sumie zasób złota NBP wzrósł do 363 ton, co daje 15. miejsce na świecie - poinformował Glapiński. Dodał, że więcej złota od NBP kupił tylko chiński bank centralny.

Jak dodał prezes, zakupy złota będą kontynuowane zgodnie z decyzją zarządu NBP, aż do osiągnięcia poziomu 20 proc. ogółu rezerw walutowych, których NBP ma teraz powyżej 200 mld dol. "Obecnie jest to ok. 13 proc., będziemy te zasoby powiększać" - zaznaczył szef NBP.

Jak podkreślał Glapiński, wszystkie ważne kraje dbają o odpowiedni poziom rezerw złota. "Zapewnia to stabilność w kontaktach międzynarodowych, świadczy o wypłacalności, i że w każdych warunkach kraj będzie stabilny i wypłacalny" - mówił. Prezes NBP tłumaczył, że szczególnie istotne jest, iż Polska jest krajem frontowym NATO.

"Rezerwy walutowe i złoto w przypadku jakiegoś katastrofalnego rozwoju sytuacji, czy to pandemii czy klęsk żywiołowych, czy zagrożenia wojennego, bliskości wojny, są bezcenne. Umożliwiają kontynuację funkcjonowania państwa bez większych zakłóceń" - oświadczył Glapiński. Jak dodał, "kwestionowanie systematycznego powiększania rezerw walutowych i zasobów złota może być albo nierozumne, albo wynikać z gorszych przesłanek".

Podwyżka stóp procentowych

Jeśli z naszych projekcji będzie wynikać, że wysoka inflacja w 2025 r. się utrzyma lub wzrośnie, RPP nie zawaha się przed podwyżką stóp - powiedział prezes NBP.

Ceny energii i inflacja

Jeśli w życie wejdą rozwiązania ustawowe dot. cen energii, inflacja wzrośnie do 5,2 proc. - ocenił Adam Glapiński.

NBP gotowy na nagłe zwiększenie zapotrzebowania na gotówkę

Jesteśmy krajem frontowym, a gotówka pełni rolę, której nic nie może zastąpić w sytuacji ataku cybernetycznego - mówił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że bank jest "co najmniej w trójnasób" przygotowany do nagłego zwiększonego zapotrzebowania na gotówkę.

"Jesteśmy krajem frontowym, a gotówka pełni rolę, której nic nie może zastąpić w sytuacji ataku cybernetycznego. Kiedy obejmie on wszystkie formy płatności bankowych, wtedy pozostaje tylko gotówka" - podkreślił Glapiński.

Jak przypomniał szef banku centralnego, po wybuchu wojny na Ukrainie przed bankomatami natychmiast utworzyły się kolejki. "Narodowy Bank Polski sprostał im bez problemów, ale nie sprostały im banki komercyjne, które miały niedostateczną liczbę bankomatów, a do tego były one nieprzystosowane do obsługiwania wszystkich nominałów" - wskazał

Adam Glapiński zaznaczył, że NBP zapewnił wówczas odpowiednią liczbę bankowozów, ale banki skorzystały z nich tylko w części. "Dla przykładu, w Warszawie tylko w 40 proc., bo nie były w stanie przyjąć więcej i nie obsługiwały banknotów 200-złotowych" - dodał.

Według przekazanych przez prezesa informacji, po tamtych wydarzeniach NBP wyciągnął wnioski, dzięki czemu bank jest "co najmniej w trójnasób" przygotowany do nagłego zwiększonego zapotrzebowania na gotówkę.

"Wystąpiłem wtedy (po wybuchu wojny na Ukrainie - PAP) publicznie i powiedziałem, że mamy nieprzebrane zasoby gotówki i nie ma powodu stać w kolejkach do bankomatów. Media, niektórzy publicyści i politycy zamiast poprzeć mój apel, zaatakowali bank centralny, że drukuje pieniądze. My po prostu mamy zasoby fizycznego pieniądza w naszych skarbcach. Informuję teraz, że obecnie są one o wiele większe" - podsumował Glapiński. (PAP)

