Podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku śmierci i związanej z tym konieczności pochówku. Obecna kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł i pozostaje niezmienna od 2011 r.

Ministerstwo rodziny pracuje nad podwyższeniem tego świadczenia do 7 tys. zł. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski poinformował, że projekt w tej sprawie jest po konsultacjach publicznych i niedługo zajmie się nim Komitet Stały Rady Ministrów.

"Chcielibyśmy zakończyć rządowy proces legislacyjny w ciągu kilku najbliższych tygodni. Myślę, że datą realną, w której projekt mógłby opuścić rząd jest wrzesień tego roku. Bardzo chcielibyśmy, aby te nowe zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego (...) weszły w życie w przyszłym roku" - powiedział Gajewski.

Zaznaczył przy tym, że decyzje dotyczące ostatecznej kwoty świadczenia jeszcze nie zapadły.

Zasiłek pogrzebowy - propozycja Ministerstwa Finansów

We wtorek w Polsat News minister finansów Andrzej Domański powiedział, że chce, aby kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła do ponad 6 tys. 450 zł. Dopytywany, czy taki zasiłek powinien być waloryzowany, przekazał, że w jego opinii "nie ma takiej potrzeby".

Wiceminister rodziny podkreślił, że propozycja resortu o podwyższeniu zasiłku do 7 tys. wynika z potrzeb społecznych.

"Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki i Społecznej wskazuje wyraźnie: proponujemy podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Ta decyzja nie jest decyzją arbitralną, nie jest decyzją uznaniową, tylko jest propozycją, którą oparliśmy o rzetelne analizy ekonomiczne kosztów pogrzebu z uwzględnieniem zróżnicowania tych kosztów, zarówno jeśli chodzi o regiony, jak i wielkość miejscowości, w której taki pogrzeb jest przeprowadzany" - powiedział Gajewski.

Zwrócił uwagę, że w Warszawie pogrzeb kosztuje znacznie więcej na Podkarpaciu. Jak dodał, "jasne jest także to, że dzisiaj nie ma możliwości sprawienia pochówku osobie bliskiej za 4 tys. zł zasiłku pogrzebowego".

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego

"Czy to będzie 7 tys. zł? Taką decyzję będziemy podejmować na Komitecie Stałym (Rady Ministrów) i na Radzie Ministrów. Nie ukrywam, że w ministerstwie jesteśmy bardzo przywiązani do kwoty 7 tysięcy" - podkreślił Gajewski.

Wskazał, że zasiłek pogrzebowy jest teraz jedynym świadczeniem emerytalno-rentowym, które nie podlega waloryzacji. "Wszyscy wiemy, że za 4 tys. zł nie da się w Polsce nikogo pochować, bez względu na to, czy to jest wieś na Podkarpaciu, czy to jest Warszawa. To jest za mało. Kiedyś ta kwota była kwotą wystarczającą, ale między tym momentem, a dzisiaj minęło kilkanaście lat, w tym czasie ceny rosły, rosły płace, także rosły ceny usług na rynku pogrzebowym" - zauważył wiceszef MRPiPS.

Dodał, że zasiłek pogrzebowy powinien być waloryzowany, by zapobiec sytuacji, że z powodu kolejnego wzrostu cen, ludzie będą mieli problemy ze sfinansowaniem kosztów pogrzebu.

"Możemy dyskutować o wskaźniku waloryzacji. W naszej ocenie w przypadku zasiłku pogrzebowego on przede wszystkim musi odwoływać się do wzrostu cen, bo to jest zasiłek, który mamy spożytkować na określony cel, jakim jest kupienie pewnej usługi, sfinansowanie pewnego przedsięwzięcia. Natomiast trudno nam sobie wyobrazić, że zasiłek pogrzebowy nie będzie waloryzowany" - przyznał.

Podkreślił, że świadczenie to powinno być waloryzowane także po to, by nie wracać za jakiś czas do dyskusji na ten temat. "Gwarantuje to waloryzacja i bardzo byśmy sobie życzyli, żeby ta waloryzacja była" - powiedział Gajewski.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec