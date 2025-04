W strefie euro relacja deficytu publicznego do PKB zmniejszyła się z 3,5 proc. w 2023 r. do 3,1 proc. w 2024 r., a w UE z 3,5 proc. do 3,2 proc. - podał Eurostat. Natomiast relacja długu publicznego do PKB nieznacznie wzrosła z 87,3 proc. na koniec 2023 r. do 87,4 proc. na koniec 2024 r. w strefie euro i z 80,8 proc. do 81,0 proc. w całej Wspólnocie.

Deficyt budżetowy w krajach UE w 2024 r.

W 2024 r. większość państw członkowskich odnotowały deficyt budżetowy. Najwyższą dziurę w budżecie odnotowała Rumunia, gdzie deficyt był na poziomie 9,3 proc. PKB. Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej drugi największy deficyt budżetowy (-6,6 proc. PKB) odnotowano w Polsce. Na kolejnych miejscach znalazły się Francja ( 5,8 proc. PKB) i Słowacja (-5,3 proc. PKB).

Dwanaście państw członkowskich miało deficyty równe lub wyższe niż 3 proc. PKB, czyli na poziomie, który wyznacza granicą nadmiernego deficytu. Wśród tych państw znalazła się Polska.

Sześć państw UE odnotowało wyższe dochody od wydatków. Najwyższą nadwyżkę w rządowej kasie odnotowała Dania (+4,5 proc. PKB). Kolejne kraje z budżetem na plusie były: Irlandia i Cypr (oba +4,3 proc. PKB), Grecja (+1,3 proc. PKB), Luksemburg (+1,0 proc. PKB) i Portugalii (+0,7 proc. PKB).

Dług publiczny w krajach UE w 2024 r.

Pod koniec 2024 r. najniższe wskaźniki długu publicznego do PKB odnotowano w Estonii (23,6 proc. PKB), Bułgarii (24,1 proc. PKB), Luksemburgu (26,3 proc. PKB), Danii (31,1 proc. PKB), Szwecji (33,5 proc. PKB) i na Litwie (38,2 proc. PKB).

Dwanaście państw członkowskich miało wskaźniki długu publicznego wyższe niż 60 proc. PKB, przy czym najwyższe odnotowano Grecji (153,6 proc. PKB), Włoszech (135,3 proc. PKB), Francji (113,0 proc. PKB), Belgii (104,7 proc. PKB) i Hiszpanii (101,8 proc. PKB).

W 2024 r. dług publiczny w Polsce był na poziomie 55,3 proc. PKB, czyli nieco poniżej progu procedury nadmiernego deficytu.

Czym jest procedura nadmiernego deficytu

Procedura nadmiernego deficytu to mechanizm w Unii Europejskiej, który służy do kontroli i korygowania deficytów budżetowych oraz poziomu zadłużenia państw członkowskich. Procedura nadmiernego deficytu uruchamiana jest, gdy deficyt sektora finansów publicznych przekracza 3 proc. PKB lub gdy dług publiczny jest wyższy niż 60 proc. PKB.