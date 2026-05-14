Budownictwo zwalnia. Tylko 3 proc. firm małych i średnich prognozuje większe zamówienia

Subindeks Barometru EFL dla budownictwa w II kwartale 2026 roku wyniósł 47,1 pkt., czyli o 4,3 pkt. mniej niż kwartał wcześniej i mniej niż neutralny poziom 50 pkt.

Nie są to jeszcze powody do paniki. Jednak to najniższy poziom od ponad trzech lat, ostatni niższy odczyt odnotowano w IV kwartale 2022 roku, kiedy wskaźnik wyniósł 46,6 pkt.

Firmy budowlane ograniczają inwestycje i kontrolują ryzyka

Firmy nie sygnalizują gwałtownego załamania, ale wyraźnie mniej z nich zakłada poprawę sytuacji w najbliższych miesiącach. Widać, że przedsiębiorcy koncentrują się dziś przede wszystkim na utrzymaniu stabilności, kontroli kosztów i ograniczaniu ryzyka.

Pamiętajmy, że Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem opisującym skłonność firm z sektora MŚP do wzrostu i rozwoju, rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, które są związane z inwestycjami w środki trwałe.

Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub hamują rozwój biznesu.

– Wynik subindeksu na poziomie 47,1 pkt. pokazuje, że branża budowlana weszła w drugi kwartał w zdecydowanie słabszych nastrojach niż na początku roku. To najniższy odczyt od końca 2022 roku, a więc od okresu bardzo wymagającego dla całego sektora MŚP. Niepokoi oczywiście sam spadek wskaźnika, ale także skala wyhamowania optymizmu w obszarze sprzedaży i płynności finansowej. Inwestycje nadal są planowane przez część firm, ale decyzje będą podejmowane bardzo selektywnie i raczej tam, gdzie są bezpośrednio związane z bieżącymi kontraktami, poprawą efektywności lub modernizacją parku maszynowego – mówi Piotr Warmuła, dyrektor departamentu sprzedaży rynku maszyn i urządzeń w EFL.

Barometr EFL dla branży budowlanej na II kwartał 2026:

Subindeks: 47,1 pkt. (-4,3 pkt. kw./kw.)

Inwestycje: 14 proc. przedsiębiorców prognozuje wyższy poziom inwestycji niż kwartał wcześniej (13 proc. w IQ2026), a 31 proc. niższy poziom inwestycji w ujęciu kwartalnym

Sprzedaż: 3 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży (19 proc. w IQ2026)

Płynność finansowa: 3 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej (10 proc. w IQ2026)

Finansowanie zewnętrzne: 1 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne (11 proc. w IQ2026)

Budownictwo MŚP między pandemią a wojną - najniższa ocena od końca 2022 roku

Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł branży budowlanej stabilizację nastrojów. Subindeks wyniósł wtedy 51,4 pkt., czyli praktycznie tyle samo co kwartał wcześniej. W najnowszym pomiarze sytuacja wyraźnie się zmieniła. Odczyt na poziomie 47,1 pkt. oznacza spadek o 4,3 pkt. kwartał do kwartału i zejście poniżej progu 50 pkt.

To najniższy wynik branży budowlanej od ponad trzech lat. Ostatni niższy poziom subindeksu odnotowano w IV kwartale 2022 roku, kiedy wyniósł 46,6 pkt. Dla porównania, w całym 2023, 2024 i 2025 roku wskaźnik dla budownictwa pozostawał powyżej obecnego poziomu, a w ostatnich kwartałach sektor należał do relatywnie stabilniejszych części MŚP. Obecny odczyt pokazuje więc wyraźne pogorszenie oczekiwań na najbliższe miesiące.

Sprzedaż i płynność - małe i średnie firmy straciły optymizm

Największą zmianę widać w prognozach sprzedażowych. W II kwartale 2026 roku tylko 3 proc. firm budowlanych spodziewa się wzrostu sprzedaży, podczas gdy w poprzednim kwartale taką deklarację składało 19 proc. przedsiębiorców.

To oznacza, że grupa firm liczących na większe obroty zmniejszyła się ponad sześciokrotnie. Jednocześnie zdecydowana większość badanych zakłada utrzymanie sprzedaży na zbliżonym poziomie, a niewielki odsetek przewiduje jej spadek.

Podobnie słabo wyglądają przewidywania dotyczące kondycji finansowej. Poprawy płynności finansowej oczekuje tylko 3 proc. przedsiębiorców budowlanych wobec 10 proc. kwartał wcześniej.

Zdecydowana większość firm zakłada brak zmian, ale sam spadek liczby pozytywnych deklaracji pokazuje, że przedsiębiorcy ostrożniej oceniają możliwości poprawy sytuacji gotówkowej. Przy słabszych oczekiwaniach sprzedażowych firmy koncentrują się na bieżących zobowiązaniach, kosztach i bezpieczeństwie finansowym.

Firmy budowlane kontrolują swoje finanse i mniej inwestują w rozwój

W obszarze inwestycji widać ostrożność, choć nie tak gwałtowną jak w sprzedaży. Wyższy poziom inwestycji niż kwartał wcześniej prognozuje 14 proc. firm budowlanych, czyli nieznacznie więcej niż w I kwartale 2026 roku, kiedy było to 13 proc. Jednocześnie 31 proc. przedsiębiorców spodziewa się ich ograniczenia.

To oznacza, że firmy nie rezygnują całkowicie z nakładów, ale nowe wydatki będą raczej punktowe i mocno uzależnione od bieżącej sytuacji rynkowej. Spadło natomiast deklarowane zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.

Większą potrzebę sięgnięcia po takie środki zgłasza tylko 1 proc. firm budowlanych wobec 11 proc. kwartał wcześniej. Może to oznaczać, że przedsiębiorcy ograniczają projekty wymagające dodatkowego kapitału albo odkładają decyzje o nowych zobowiązaniach do czasu poprawy widoczności rynku.

W praktyce budownictwo wchodzi w drugi kwartał z nastawieniem bardziej defensywnym: utrzymać działalność, chronić płynność i inwestować tylko tam, gdzie jest to konieczne. Sytuacja pod kontrolą to bardzo dobry prognostyk dla branży w tych niespokojnych czasach.