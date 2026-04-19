Utrata części nieruchomości przez źle postawiony płot. Wystarczy brak reakcji, aby stracić część działki

Zasiedzenie to legalny sposób nabycia własności nieruchomości przez jej długotrwałe i nieprzerwane posiadanie

Pozwala ono uregulować sytuację prawną gruntów, które z różnych powodów zostały porzucone, nie mają aktualnie wpisanego właściciela lub ich status prawny jest niejasny – np. gdy działka została nieformalnie przejęta, kupiona od osoby niebędącej jej właścicielem (bez udziału notariusza) albo użytkowana przez dziesięciolecia.

Aby doszło do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, trzeba być jej posiadaczem samoistnym

Co to oznacza? Zgodnie z art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego (KC), posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem może nabyć własność przez zasiedzenie, jeśli włada nią nieprzerwanie jako posiadacz samoistny.

Posiadaczem samoistnym jest osoba, która zachowuje się tak, jakby była właścicielem – np. uprawia ziemię, ogrodziła teren, wykonuje remonty, pobiera pożytki czy płaci podatki. Istotne jest, aby działania te były zauważalne dla otoczenia i nie wynikały z żadnego innego tytułu prawnego (np. dzierżawy czy najmu).

Okres wymagany do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie zależy od tzw. dobrej lub złej wiary

Jeżeli nieruchomość została objęta w posiadanie w dobrej wierze, tzn. użytkownik był przekonany, że nabył ją prawidłowo (np. przez zakup od osoby, która wydawała się właścicielem), okres wymagany do jej zasiedzenia wynosi 20 lat. Jeśli użytkownik wiedział, że nieruchomość nie należy do niego (zła wiara), okres ten wydłuża się o kolejne 10 lat i wynosi 30 lat.

Aby nabyć nieruchomość przez zasiedzenie należy udowodnić fakt nieprzerwanego i samoistnego użytkowania

Okazuje się zatem, że nieruchomość można nabyć nawet celowo, w złej wierze. Trzeba jednak dysponować niezbitymi dowodami jej nieprzerwanego i samoistnego posiadania. Pomocne mogą być:

zeznania świadków,

pisemne oświadczenia,

dowody opłacania podatku od nieruchomości (np. wystawione na inne nazwisko, ale faktycznie opłacane przez posiadacza),

dokumenty z gminy potwierdzające prowadzenie gospodarki na danej działce.

Co do zasady, prawa do zasiedzenia nie można odziedziczyć. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek

Zasiedzenie nie jest prawem majątkowym, które można zapisać w testamencie, przekazać spadkobiercom ani tym bardziej sprzedać. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek. Zgodnie z art. 176 § 1 KC, jeśli posiadacz zmarł, a jego spadkobierca lub inna osoba przejęła faktyczne posiadanie, może ona doliczyć do swojego czasu posiadania czas użytkowania poprzednika.

Przykład Jeżeli dziadek użytkował działkę przez 15 lat w dobrej wierze, a wnuk kontynuuje posiadanie po jego śmierci, po kolejnych 5 latach może złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia.

Ważne Bieg zasiedzenia zostaje przerwany, jeśli dojdzie do przerwy w użytkowaniu – wówczas wszystko trzeba zaczynać od nowa.

Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia musi zostać formalnie potwierdzone

W tym celu należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości – o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie. Do wniosku należy dołączyć:

wypis z księgi wieczystej,

wypis i wyrys z ewidencji gruntów,

dowody posiadania (zeznania, opłaty, zdjęcia, oświadczenia),

dowód uiszczenia opłaty sądowej – 2000 zł.

Numer księgi wieczystej (jeżeli jest nieznany) można uzyskać:

w Wydziale Ksiąg Wieczystych sądu rejonowego,

z wypisu z ewidencji gruntów w urzędzie miasta lub gminy.

Postępowanie może trwać od kilku miesięcy do nawet 5 lat, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i liczby uczestników. Dodatkowo sąd może ogłosić publiczne obwieszczenie (np. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” lub w budynku sądu ), jeśli istnieje ryzyko, że nie wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni. Po zakończeniu postępowania prawomocne orzeczenie sądu stanowi podstawę do wpisania nowego właściciela do księgi wieczystej.

Nabycie nieruchomości w wyniku nieprawidłowego lub nieprecyzyjnego ustawienia płotu. Sąd Najwyższy przestrzega o możliwych konsekwencjach

Jeżeli właściciel działki przez dziesiątki lat nie reagował, uznając taki stan za oczywisty, sąsiad może -po upływie wymaganego czasu – wystąpić do sądu z pozwem o stwierdzenie zasiedzenia i wpisanie prawa własności na swoją rzecz.

Sąd Najwyższy podkreślił, że dla ustalenia granicy decydujące znaczenie ma stan faktyczny, a nie tylko zapisy w księdze wieczystej czy mapach ewidencyjnych. Te ostatnie mają charakter pomocniczy i informacyjny, ale nie rozstrzygają o tym, kto jest rzeczywistym właścicielem danego fragmentu gruntu.

Jak zaznaczył SN, wieloletnie ogrodzenie może w praktyce zmienić i utrwalić przebieg granicy działki – często bez świadomości właściciela. Oznacza to, że nawet jeśli jesteś formalnie wpisany jako właściciel całej działki w ewidencji gruntów, ale przez lata nie kwestionowałeś, że sąsiad użytkuje jej fragment (np. ten znajdujący się za jego płotem), możesz ten fragment utracić. Sąd uzna, że granica w rzeczywistości przebiegała wzdłuż ogrodzenia, a nie zgodnie z dawnym, nieegzekwowanym rozgraniczeniem.

W jaki sposób bronić się przed zasiedzeniem nieruchomości?

Kluczowa jest reakcja na istniejący stan faktyczny. Należy sprawdzić, czy ustawienie płotu odpowiada rzeczywistym granicom działki.

Działka ewidencyjna stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodny pod względem prawnym i wydzielony z otoczenia za pomocą granic działek ewidencyjnych. Jedną z metod ustalania jej granic jest postępowanie sądowe o rozgraniczenie. Tego typu orzeczenie stanowi podstawę do żądania przesunięcia płotu, co w konsekwencji przerwie bieg zasiedzenia nieruchomości.

Czy za utratę części nieruchomości z powodu zasiedzenia należy się odszkodowanie?

Po uprawomocnieniu się orzeczenia o zasiedzeniu poprzedni właściciel traci wszelkie prawa do nieruchomości. Nie przysługuje mu żadne odszkodowanie ani rekompensata finansowa – nawet jeśli nie wiedział, że ktoś inny użytkuje jego działkę.

Dlatego tak ważne jest porównywanie stanu faktycznego nieruchomości ze stanem prawnym. Nieujawniony spór graniczny lub zasiedzenie może skutkować poważnymi problemami w przyszłości, a nawet uniemożliwić realizację inwestycji.

Podstawa prawna

Wyrok SN I CSK 1551/24

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2024 poz. 1568 ze zm.)